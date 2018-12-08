Кинокритик призвал российских актрис не уподобляться «мерзкому» американскому движению

Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница"

Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, что романы в актёрской среде не редкость, а вот харрасмент появился только недавно.

Актриса Наталья Варлей, которая широко известна российскому зрителю по работе в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», заявила о домогательствах со стороны режиссера. Как отмечает «Комсомольская правда», о неприятной ситуации актриса рассказала в своей автобиографической книге «Канатоходка».

По словам Варлей, во время съёмок картины, Гайдай проводил её до номера в гостинице. После того, как они остались наедине, режиссер попытался поцеловать артистку, но она оттолкнула его, затем выставила за дверь и заперла её на ключ. Варлей рассказала, что реакция Гайдая не заставила себя долго ждать: режиссер заявил юной актрисе, что её роль в фильме будет озвучивать другая артистка.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что не поддерживает американское движение #Metoo и надеется, что в России оно не получит такой же популярности, как на Западе.

«Мне очень нравится, как барышни спустя 20-30 лет вспоминают, что кто-то их не за то место потрогал. Особенно это мерзковато в отношении людей, которых нет с нами, которые не могут ничего сказать в свою защиту. Возможно, Наталью Варлей давно никто не вспоминал, давно не звали сниматься. Может быть, нужно, чтобы о ней снова начали писать. Ну, замечательно. Честь ей и хвала. На мой взгляд, это глубоко непорядочно по отношению к Леониду Иович», — возмутился кинокритик.

По его словам, даже, если Гайдай пытался поцеловать актрису, то это еще не говорит о том, что он «затащить ее в постель». Кинокритик понадеялся, что подобные заявления не приведут к тому, что сейчас происходит в США.

«То, что будут последователи — я не сомневаюсь. Просто это модно, популярно, это тренд. К этому нужно относиться спокойно. Романы между актерами и актрисами — сплошняком. В том числе между женатыми людьми. В любом случае, ничего плохого я в этом не вижу. Мы все женщины и мужчины, мы можем увлечься, тем более в актерской среде. А вот вспомнить об этом спустя 30 лет довольно мерзко. Я не понимаю, что сегодня происходит в мире. Мне от этого все грустнее и грустнее. Движение #Metoo я не просто не поддерживаю, я считаю, что они уродуют судьбы, калечат людей. За изнасилование есть уголовная статья, а если они сами отдавались мужикам за гонорары или за Оскар, то это их проблемы. Тут не к мужикам претензии», — заключил Шнейдеров.

Напомним, по поводу автобиографической книги Натальи Варлей «Канатоходка» высказалась вдова советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. По ее словам, высказывания Варлей ее не интересуют, и она не знает правда это или вымысел.