Кинокритик посочувствовал режиссеру Иньярриту во главе жюри в Каннах

Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему режиссеру Алехандро Гонсалес Иньярриту будет непросто.
Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавил жюри на 72-ом Каннском кинофестивале, сообщает The Hollywood Reporter. Четырехкратный лауреат премии «Оскар» стал первым мексиканцем на посту председателя жюри в Каннах.
Иньярриту предстоит выполнить очень трудную задачу, отметил в интервью с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Собеседник НСН добавил, что именно знакомство с творчеством Иньярриту в свое время раскрыло для него мексиканское кино как выдающееся явление.
«Я очень хорошо помню свое первое знакомство с фильмами Алехандро Гонсалес Иньярриту. Я был в Доме кино, и там была неделя мексиканских фильмов. Я очень спокойно всегда относился к мексиканскому кино до знакомства с творчеством Иньярриту. Мне мой друг Сергей Лаврентьев посоветовал посмотреть фильм “Сука любовь”. После этого я понял, что мексиканский кинематограф — это явление и, безусловно, выдающееся на фоне современного кинематографа», — рассказал Давид Шнейдеров.
Напомним, что Каннский фестиваль пройдет в этом году с 13 по 25 мая. В прошлом году председателем жюри была лауреат «Оскара» Кейт Бланшет.