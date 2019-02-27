Кинокритик посочувствовал режиссеру Иньярриту во главе жюри в Каннах

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Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему режиссеру Алехандро Гонсалес Иньярриту будет непросто.

Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавил жюри на 72-ом Каннском кинофестивале, сообщает The Hollywood Reporter. Четырехкратный лауреат премии «Оскар» стал первым мексиканцем на посту председателя жюри в Каннах.

Иньярриту предстоит выполнить очень трудную задачу, отметил в интервью с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Мне кажется, что избрание председателем жюри Каннского фестиваля Алехандро Гонсалес Иньярриту, безусловно, хорошая идея. Как он будет судить? Честно. Какими критериями руководствоваться? Своим собственным внутренним голосом, потому что в искусстве объективных критериев нет. Искусство это не математика, не физика, где есть формулы, где есть либо правильный ответ, либо неправильный. Искусство – это движение сердца и движение души. Судить будет очень трудно. Вообще находиться в жюри серьезного кинофестиваля это всегда адски трудная задача, потому что и обижать не хочется, и в то же время фильмы, которые уже попали в конкурс, это произведения более чем достойные. Поэтому я, с одной стороны, очень за него рад, а с другой — очень ему сочувствую», — сказал кинокритик.Собеседникдобавил, что именно знакомство с творчеством Иньярриту в свое время раскрыло для него мексиканское кино как выдающееся явление.«Я очень хорошо помню свое первое знакомство с фильмами Алехандро Гонсалес Иньярриту. Я был в Доме кино, и там была неделя мексиканских фильмов. Я очень спокойно всегда относился к мексиканскому кино до знакомства с творчеством Иньярриту. Мне мой друг Сергей Лаврентьев посоветовал посмотреть фильм “Сука любовь”. После этого я понял, что мексиканский кинематограф — это явление и, безусловно, выдающееся на фоне современного кинематографа», — рассказал Давид Шнейдеров.Напомним, что Каннский фестиваль пройдет в этом году с 13 по 25 мая. В прошлом году председателем жюри была лауреат «Оскара» Кейт Бланшет.