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Культура

Кинокритик посочувствовал режиссеру Иньярриту во главе жюри в Каннах

27 Февраля 2019 в 12:51
Кинокритик посочувствовал режиссеру Иньярриту во главе жюри в Каннах
Фото: Wikimedia Commons

Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему режиссеру Алехандро Гонсалес Иньярриту будет непросто.

Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавил жюри на 72-ом Каннском кинофестивале, сообщает The Hollywood Reporter. Четырехкратный лауреат премии «Оскар» стал первым мексиканцем на посту председателя жюри в Каннах.

 Иньярриту предстоит выполнить очень трудную задачу, отметил в интервью с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

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«Мне кажется, что избрание председателем жюри Каннского фестиваля Алехандро Гонсалес Иньярриту, безусловно, хорошая идея. Как он будет судить? Честно. Какими критериями руководствоваться? Своим собственным внутренним голосом, потому что в искусстве объективных критериев нет. Искусство это не математика, не физика, где есть формулы, где есть либо правильный ответ, либо неправильный. Искусство – это движение сердца и движение души. Судить будет очень трудно. Вообще находиться в жюри серьезного кинофестиваля это всегда адски трудная задача, потому что и обижать не хочется, и в то же время фильмы, которые уже попали в конкурс, это произведения более чем достойные. Поэтому я, с одной стороны, очень за него рад, а с другой — очень ему сочувствую», — сказал кинокритик.

Собеседник НСН добавил, что именно знакомство с творчеством Иньярриту в свое время раскрыло для него мексиканское кино как выдающееся явление.

«Я очень хорошо помню свое первое знакомство с фильмами Алехандро Гонсалес Иньярриту. Я был в Доме кино, и там была неделя мексиканских фильмов. Я очень спокойно всегда относился к мексиканскому кино до знакомства с творчеством Иньярриту. Мне мой друг Сергей Лаврентьев посоветовал посмотреть фильм “Сука любовь”. После этого я понял, что мексиканский кинематограф — это явление и, безусловно, выдающееся на фоне современного кинематографа», — рассказал Давид Шнейдеров.

Напомним, что Каннский фестиваль пройдет в этом году с 13 по 25 мая. В прошлом году председателем жюри была лауреат «Оскара» Кейт Бланшет.
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