Кинокритик поддержал слова Майкова о вреде «Бригады»

ФОТО: стопкадр из сериала «Бригада»

Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал «Бригаду» фильмом ушедшей эпохи.

Актер Павел Майков заявил, что сериал «Бригада» — это преступление перед Россией. По его словам, участие в этом проекте принесло ему известность, а обществу — вред: из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами. В интервью газете «Вечерняя Москва» Майков, снявшийся в этом фильме в роли Пчелы, сказал, что «нельзя спасти мир с помощью зла и насилия». Актер считает, что после выхода «Бригады» в 2000 году в российском кинематографе не появилось ничего, что бы так заразило и вдохновило народ.

Кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что главный вред «Бригады» в том, что сериал романтизировал бандитов.

«Сериал "Бригада", который так нашумел в России, напоминает отчасти фильм «Однажды в Америке», «Крестный отец». Но если в картине Серджио Леоне и Фрэнсиса Копполы мафия была обречена на смерть, яростная ненависть режиссера к бандитизму была видна, то сериал «Бригада» романтизировал бандитов. И Саша Белый, и Пчела стали героями молодого поколения. Тогда была тенденция в России романтизировать бандитов: это есть и в «Брате», и в еще большей степени в «Брате-2», хотя все недостатки этого фильма компенсировал Сергей Бодров. Он стал единственным за всю историю российского кино героем кинематографа. Если в Америке институт героев в кино выстроен и происходит эволюция от Шварценеггера до Мэтта Деймона, то у нас героев в кино в принципе нет. Герой «Бригады» был коллективный, но сериал — не кино», — отметил кинокритик.

Радует лишь то, что время подобных картин прошло, подчеркнул Шнейдеров.

«Главный вред «Бригады» — в том, что это безумно талантливое кино и ребята талантливо сыграли. Молодцы, что они смогли отделаться от образов своих персонажей. Надеюсь, время «Бригады» прошло, провал «Бригады-2» свидетельствует об этом, недаром Сергей Безруков отказался сниматься в продолжении», — полагает Давид Шнейдеров.

Сериал «Бригада» стал режиссерским дебютом Алексея Сидорова, ориентиром для которого служили фильмы «Крестный отец», «Однажды в Америке», «Лицо со шрамом». Российская «гангстерская сага» рассказывает о четырех друзьях, объединившихся в преступную группировку. По словам режиссера, сюжетная канва по большей части была реалистичной. Создатели фильма ставили задачу осмыслить события 1990-х годов в России.