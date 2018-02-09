Кинокритик одобрил выбор Серебренниковым корейца на роль Виктора Цоя

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков в эфире НСН объяснил выбор зарубежного актёра на главную роль портретным сходством.

Роль Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» исполнил корейский актёр Тео Ю. При этом Майка Науменко в картине сыграл российский музыкант Рома Зверь, его жену Наталью - Ирина Старшенбаум, которая стала известна после фильма «Притяжение». Об этом рассказали в пресс-службе команды фильма «Лето», сообщает ТАСС.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН одобрил выбор актёров.

«Виктор Цой был наполовину кореец и внешность у него была ближе к корейской, чем к российской. Так что, я думаю, это выбор был сделан из соображений портретного сходства. Меня это не шокирует, потому что я был хорошо знаком с Цоем, прекрасно помню внешность, характер и прочие вещи. Я полностью доверяю режиссёру до того момента, пока не посмотрю фильм, чтобы сказать что-то о том, как у него это получилось», - отметил кинокритик.

По словам Кирилла Разлогова, лучше приглашать в картину иностранного актёра, чем создавать «маску», как это произошло в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

«Тогда получилось чудовищно. Маску сделали, а маска оказалась мёртвой. Нужно ощущение живого человека. Видимо, были на это свои соображения. Другое дело, каким образом создаётся персонаж, это более интересно», - подчеркнул в эфире НСН Разлогов.

Напомним, сейчас режиссёр фильма «Лето» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его подозревают в хищении 68 миллионов рублей, которые были выделены проекту «Платформа», сообщает «Свободная Пресса» . 5 февраля стало известно, что Серебренников смонтировал картину «Лето», не нарушая домашний арест.