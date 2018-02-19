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Культура

Кинокритик обрадовался пяти призам «Трёх билбордов» по версии BAFTA

19 Февраля 2018 в 14:29
Кинокритик обрадовался пяти призам «Трёх билбордов» по версии BAFTA
ФОТО: kinopoisk.ru

Эксперт в эфире НСН выразил надежду на успех картины и на «Оскаре».

В Лондоне 18 февраля прошла церемония награждения британской премией в области кинематографии BAFTA. Стоит отметить, что российской драме «Нелюбовь» стать лауреатом BAFTA не удалось. Абсолютным фаворитом стал фильм Мартина МакДона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Картине удалось заполучить сразу пять статуэток: в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая актриса». «Лучший актёр второго плана» и другие, сообщает RT.

Кинокритик, журналист Давид Шнейдеров в эфире НСН обрадовался результатам фильма «Три билборда».

«Я очень рад, что он получил столько призов BAFTA и надеюсь на успех на “Оскаре”. За сценарий точно есть шансы на “Оскар” и как минимум за две роли: за главную женскую и мужскую роль второго плана», - отметил кинокритик.

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По словам Давида Шнейдерова, этот фильм очень честный и горький.

«Блистательный сценарий, потрясающая Фрэнсис МакДорманд. Этот сценарий честный, бескомпромиссный, яркий. Такая же актёрская игра. В картине нет традиционного хэппи-энда, к которому мы привыкли. Очень честный, горький и очень светлый фильм», - поделился с НСН Шнейдеров.

Напомним, церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 4 марта в Американской академии кинематографических искусств. Стоит отметить, что основным конкурентов «Трёх билбордов» является картина «Форма воды» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо, который получил награду BAFTA за лучшую режиссуру, сообщает РЕН ТВ.

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