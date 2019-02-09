Худрук Пушкинского музея против расследования заговора в отношении поэта

П. Соколов. Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом. 1890

Худрук музея А.С. Пушкина Аким Салбиев в эфире НСН заявил, что не нужно пытаться современникам искать темные пятна в истории и личной жизни величайшего поэта.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина. Парламентарий уже направил письмо с соответствующей просьбой на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Свою инициативу питерский парламентарий объясняет тем, что «многие современники великого поэта, узнав о трагедии, высказывали предположение о том, что погиб Пушкин неслучайно».

в эфирезаявил, что вряд ли даже самым дотошным нынешним следователям удастся докопаться до истинной причины гибели великого поэта.

«Чем больше лет проходит, тем больше вопросов. Я прочитал достаточно литературы про жизнь и творчество Пушкина, но сможем ли мы сегодня ответить на эти вопросы? Откровенно признаюсь, что я думал в подобном русле, но так и не посмел задать этот вопрос вслух», - рассказал Салбиев.

Хронология трагичных событий, приведших к гибели поэта, составленная исследователями жизни Пушкина, выглядит так. В 1836 году Александр Пушкин вызвал на дуэль французского офицера Жоржа Дантеса после анонимного письма, в котором утверждалось, что супруга Наталья Гончарова ему с ним изменяет. Пушкин потребовал объяснений, зачем Дантес ходит к ним в дом. Офицер ответил, что ходит к сестре жены Пушкина. Поэт предложил сделать ей предложение, Дантес согласился. Позже даже его приемный отец, посол Голландии в Петербурге, обратился к поэту Василию Жуковскому с просьбой помочь уладить конфликт. На какое-то время внешне отношения нормализовались. Но позже скандал разгорелся с новой силой, потому что Пушкина в светских кругах, в которых он много общался, стали называть рогоносцем. В итоге Пушкин написал оскорбительное письмо Дантесу. И была назначена дуэль.

«Прошло уже столько после гибели Пушкина, 10 февраля мы вновь будем вспоминать эту скорбную дату. Нужно ли это расследование, правомерно ли оно?! У меня тоже много вопросов, был ли это заговор. Известно, что у Пушкина очень много долгов, закрыли его журнал «Современник», не печатали его поэму «Медный всадник». Ходили разные слухи о непристойном поведении Наталии Гончаровой. Пушкин получал анонимки, которые сообщали ему, что он – рогоносец. Дуэль с Дантесом была, по-моему, 24-й у Пушкина. Вполне возможно, что и правда это был заговор», - считает худрук музея А.С. Пушкина Аким Салбиев.Александр Пушкин умер 10 февраля 1837 года через несколько дней после дуэли, получив на ней смертельное ранение. Поэта похоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.

Сегодня в Петербурге весьма скромно почтили память поэта. В сквере у Черной речки его поклонники вспомнили трагичные события и возложили цветы к памятному обелиску.