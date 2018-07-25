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Культура

Хоккеист Калинин позвал россиян отметить спортивные успехи года на Манежке

25 Июля 2018 в 12:15
Хоккеист Калинин позвал россиян отметить спортивные успехи года на Манежке

Олимпийский чемпион в эфире НСН предложил всем гражданам РФ прийти на концерт 28 июля.

В субботу на Манежной площади в Москве состоится концерт «Россия в моём сердце», посвящённый спортивным победам 2018 года. В качестве гостей в нём примут участие победители и призёры Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и футболисты сборной России, которые успешно выступили на ЧМ-2018, пробившись в четвертьфинал. Один из гостей праздника - российский хоккеист, олимпийский чемпион Сергей Калинин. В эфире НСН он пригласил всех на концерт.

«Я, Сергей Калинин, приглашаю вас 28 июля в 19:00 на Манежную площадь на праздничный концерт “Россия в моём сердце”. До встречи на Манежке!» - сказал спортсмен.

Компанию Сергею Калинину составят члены российских сборных команд по фигурному катанию, фристайлу, лыжному спорту, а также звезды эстрады.

Стоит отметить, что во время Олимпийских игр в Южной Корее, сборная России по хоккею завоевала золотые медали, обыграв в финале национальную команду из Германии. Это первая победа спортсменов из РФ за 26 лет.

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