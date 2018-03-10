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Культура

Хаматова посвятила Серебренникову стихотворение

10 Марта 2018 в 14:25
Хаматова посвятила Серебренникову стихотворение

Чулпан Хаматова провела творческий вечер в рамках фестиваля «Утро Родины». Она поделилась историями из своей жизни и проиллюстрировала их своими любимыми стихами.

Творческий вечер актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой прошел в субботу в Южно-Сахалинске. Встреча состоялась в рамках первого Фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины».

«Для меня огромная радость участвовать в фестивале «Утро Родины». Мне очень радостно видеть здесь много зрителей. Для артиста каждый раз неожиданно и бесконечно приятно видеть, что приходят люди. Это неописуемое счастье, что ты кому-то нужен и то, что горит и болит внутри твоей души еще кому-то интересно.

Прочтя стихотворение Бориса Пастернака «Гул затих. Я вышел на подмостки ...» артистка сказала, что посвящает его режиссеру Кириллу Серебренникову.

Ранее на Фестивале «Утро Родины» раздали первые фарфоровые лотосы. Специальный приз за выдающийся вклад в развитие российского телевизионного получил народный артист России Евгений Миронов за роль князя Мышкина в картине Владимира Бортко «Идиот», сообщает спецкор НСН.

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