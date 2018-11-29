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Культура

Калды-балды и враньё. Названа цена выхода в финал «Битвы экстрасенсов»

29 Ноября 2018 в 08:42
Калды-балды и враньё. Названа цена выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Фото: Кадр из телепередачи "Битва экстрасенсов"//ТНТ

Экс-участник шоу рассказал, как во время кастинга ему предложили заплатить за ведение на проекте.

Бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что прохождение в финал проекта стоит 450 тысяч рублей. Такие расценки были в четвёртом сезоне, утверждает мужчина, который пожелал скрыть своё имя. По словам экс-участника, ему во время и после кастинга предложили купить ведение по проекту. Как утверждает мужчина, у всех, кто попал в шоу, есть кураторы, которыми выступают редакторы. Они перед испытаниями рассказывают необходимую информацию, поступающую от продюсеров, сообщает телеканал «360».

Ранее в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» актёр театра и кино, экс-ведущий шоу Михаил Пореченков назвал враньём всё, что происходит на проекте.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?» - сказал актёр.

Башаров ответил на слова Пореченкова про вранье на «Битве экстрасенсов»
Однако нынешний ведущий проекта Марат Башаров в эфире НСН встал на защиту передачи.

«Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слёзы людей, которые в кадре, слёзы радости или горя, – всё это постановочное, всё сыграно, – значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает», - возмутился актёр.

Удивился позиции Пореченкова в эфире НСН и психиатр-криминалист Михаил Виноградов, который ранее сотрудничал с проектом.

«Меня удивляет, почему Пореченков так сказал… Я с ним вёл самые первые и самые сложные по тем временам “Битвы экстрасенсов”, и Пореченков очень чётко, ясно, красиво проявлял своё отношение к этому необычному явлению», - отметил Виноградов.

Напомним, финалистами четвёртого проекта, о котором шла речь выше, стали экстрасенсы Турсуной Закирова (победитель шоу), Аза Петренко и Роман Фад. Проект идёт на телеканале ТНТ с 2007 года. Это российская адаптация британского шоу.

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