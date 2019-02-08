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Культура

Игорь Матвиенко отправил бы на «Евровидение» Антоху МС

8 Февраля 2019 в 15:22
Игорь Матвиенко отправил бы на «Евровидение» Антоху МС
Антоха МС

Продюсер обсудил с НСН решение отправить российского представителя на европейский музыкальный конкурс.

Певец Сергей Лазарев представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдёт в израильском Тель-Авиве в мае. Сам артист заявил, что постарается максимально достойно представить Россию. Это будет его второе участие в конкурсе. В 2016 году, когда Сергей выступал от России в Стокгольме, жюри поставили за объективно хорошее выступление самые низкие оценки, зрители - самые высокие, из-за чего артисту досталось только третье место.

Продюсер Игорь Матвиенко заявил в эфире НСН, что у Лазарева высокие шансы на победу.

«Это такой специфический конкурс, что трудно предугадать, кто окажется на первом или втором месте. Но я думаю, шансов у Сергея много, и они достаточно высоки. Он один из немногих трудолюбивых, уверенных и талантливых артистов. Если рассуждать о том, кого можно было бы отправить кроме Сергея Лазарева, то я уже несколько лет выступаю за то, чтобы послать туда Антоху МС. Я считаю его лучшим представителем на данном конкурсе», - отметил он.

Крутой обрадовался, что Лазарев поедет на «Евровидение-2019»

Сам Сергей Лазарев признался, что сомневался, стоит ли ему повторно участвовать в конкурсе. Он добавил, что он понимает, что в этот раз «ставки еще выше», и все будут ждать от него только победы. Зрителям певец пообещал продемонстрировать «абсолютно другого Лазарева», которого еще не видели в Европе, добавив, что не едет «за реваншем».



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