Группа «Мураками»: На любом фестивале бывают «сюрпризы»

Наставники финалистов Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» рассказала НСН о саунд-чеке перед концертом.

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» пройдёт 26 ноября в московском Театре на Таганке. Проведут мероприятие ведущие самого рейтингового в стране утреннего радиошоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. Концерт будет состоять из двух основных блоков. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. При этом вторую песню участники исполнят вместе со своими звёздными наставниками. Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.

Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова, которая является наставником участницы конкурса Дарьи Берначук, сообщила НСН, что рассчитывает на успешное выступление ее подопечной, хотя от неожиданностей и сюрпризов не застрахован никто.

«Самое главное настроиться, чтобы внутри была энергия, по-моему, Даша настроена очень положительно. Мы только что собрались, только с клавишником познакомились, получается неплохо, надеюсь, все будет так же как на саунд-чеке, не хуже, может, даже и лучше. На фестивалях не может быть так, что все идеально, обязательно что-нибудь отключится, много людей, много конкурсантов, много музыкантов талантливых, не завидую звукорежиссерам. Но начали поднимать регионы, начали обращать внимание», - прокомментировала она.

Конкурс «Высоцкий. Фест» стартовал 25 июня 2018 года. Всего молодые авторы-исполнители со всех регионов страны прислали на суд жюри более 2,5 тысяч заявок. На отборочные концерты, которые прошли в восьми федеральных округах России были приглашены 175 музыкантов. По итогам предварительного отбора по округам жюри выбрало 51 полуфиналиста, которые выступили в августе на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять из них получили путёвку в финал и шанс поработать с профессиональными известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records. Итоги своей творческой работы молодые музыканты представят 26 ноября в Театре на Таганке.