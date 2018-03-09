«Гоголь. Вий» показали на фестивале «Утро Родины»

Предпремьерный показ картины «Гоголь. Вий» прошел в Южно-Сахалинске в рамках первого фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины». Как передает спецкор НСН с места событий, картину презентовали зрителям представитель компании «Каро-прокат» Алексей Рязанцев и исполнительный продюсер фильма Ольга Куренкова.

Как рассказал перед началом показа Алексей Рязанцев, актеры Александр Петров и Олег Меньшиков не попали на предпремьерный показ из-за пурги на Сахалине. По той же причине не прилетел в Южно-Сахалинск режиссер картины Егор Баранов.

«Это первый показ на публике. Мы очень рады тому обстоятельству, что в рамках первого телевизионного конкурса – фестиваля нашлось место для показа полного метра», - сказал представитель «Каро-прокат».

Среди зрителей оказалось немало тех, кото видел первую часть картины и горел желанием увидеть продолжение. Рязанцев попросил их поделится хорошими впечатлениями от просмотра с друзьями и знакомыми.

«Если вам картина понравится – расскажите об этом своим знакомым, друзьям и близким дома, на работе. Этот проект уникальный. Гоголь сам по себе уникальный писатель, произведения которого можно снимать и снимать. Открою секрет, что третья часть «Гоголя» появится на экранах уже в августе этого года. Она станет заключительной», – признался Разянцев.

Исполнительный продюсер картины Ольга Куренкова также добавила, что предпремьерный показ картины – это «еще не финал».

«То, что вы сегодня увидите, еще не финал. Работа над фильмом продолжается. Мы дорабатываем картинку, звук. Надеюсь, что 5 апреля вы захотите пойти второй раз на этот фильм и сравнить, что мы доработали за это время», - заключила Куренкова.

Ранее сегодня гости и участники фестиваля вместе с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко побывали на зимней рыбалке. Они научились шаманству с бубном, освоили подледный лов, а после отведали вкусную жареную навагу, которую сами же поймали.