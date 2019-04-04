«Годы стирают память». Олег Гаркуша о книге Стингрей и критике Макаревича

ФОТО: Джоанна Стингрей и Олег Гаркуша // sobaka.ru

Музыкант «АукцЫона» оправдал в эфире НСН и позицию автора воспоминаний, и участника событий.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской писательницы, певицы и продюсера Джоанны Стингрей — «Стингрей в стране чудес», посвящённую её дружбе с советскими рокерами. Эпизоды с его участием, по его мнению, содержат такое количество «ахинеи и вранья», что порождают сомнения в достоверности остальных описываемых событий. К чести музыканта, он не стал напрямую указывать имя автора книги, которой был разочарован, однако точно дал понять, кого имеет в виду.

«Я о книге одной американской дамы про питерский рок-клуб 80х. Пару дней назад презентована в Москве с большой помпой. P.S. Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то ещё живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее? В общем, ставим крестик на девушке. P.P.S. Надеюсь, кто-нибудь ей это переведёт. У меня общаться нет ни малейшего желания. Пропало», — написал Макаревич в Facebook.

В книге Стингрей описывает события 80-х годов, когда она посещала Советский Союз и активно общалась с отечественными рокерами: Борисом Гребенщиковым и Виктором Цоем, Юрием Каспаряном и Сергеем Курёхиным, Константином Кинчевым, Андреем Макаревичем и многими другими.

Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, знакомый и с автором, и с критиком книги, в эфире НСН попытался разрешить заочный конфликт друзей миролюбиво. Он заявил, что каждый имеет право на собственное видение, которое может не совпадать с мнением окружающих.

«У меня есть эта книга, Джоанна мне подарила. Я мельком пролистал, увидел что-то про Макаревича, но очень уж подробно не читал. Я люблю Джоанну, люблю и Макаревича, поэтому так скажу: если Андрюша так считает, может, это и так. А Джоанна написала, значит, она считает так. Опять же, дело в том, что это было очень давно, лет 30 назад, поэтому может быть, кто-то что-то не помнит», — заметил Олег Гаркуша.

Также он описал собственное видение того, о чём книга Стингрей, и отметил её особую роль в судьбе отечественного рока, который в 80-е годы не имел выхода на широкую аудиторию.

«На мой взгляд, написано очень здорово, очень читаемо. Это же книга воспоминаний, историй из прошлого о тех людях, которые тогда жили. Мы — рок-музыканты, Джоанна, которая была своего рода флагом. Она приехала в Советский Союз и знакомилась с нами. После чего вышел альбом Red Wave (с творчеством четырёх групп — «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры» — прим. НСН), а после него, кстати, вышло очень много пластинок рок-н-рольных, потому что [до этого] они не выходили вообще. Мало, кто об этом знает, но это так. Потому что тот же Горбачёв, которому принесли, видимо, пластинку, сказал: “Так надо и нам делать, что же это такое?”. Поэтому здесь ничего крамольного и плохого я не вижу. Ну, написал Макаревич, на его взгляд, может, это не так было. Когда мы приезжаем в какой-то город или у нас какие-то концерты, 12 человек в группе, каждый говорит своё мнение. “Мы там не были” или “Мы там были” — поймите, годы стирают память, к сожалению. Может, кто-то что-то и забыл», — заключил Гаркуша.

Напомним, Джоанна Стингрей посетила Россию с трёхдневным визитом, во время которого презентовала свою книгу и в Первопрестольной, и на берегах Невы. Спецкору НСН удалось пообщаться с знаменитой иностранкой и выяснить, кому и чему она обязана своим псевдонимом, как удавалось в 80-е преодолевать языковой барьер в общении с рок-звездами СССР, и как она относится к рэп-музыке.