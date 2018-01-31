Глава СПЧ назвал ситуацию вокруг «Смерти Сталина» ошибкой Минкульта

Михаил Федотов ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин

Михаил Федотов в эфире НСН рассказал о двойственной позиции ведомства и поддержал своего коллегу, назвавшего отзыв прокатного удостоверения цензурой.

Откровенным проявлением цензуры назвал отзыв прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» член совета по правам человека при президенте РФ Илья Шаблинский. По его словам, действия Министерства культуры противоречат 29 статье Конституции РФ, передает «Интерфакс». Запрет проката картины член СПЧ считает «исключительно политической вкусовщиной».

Поддержал коллегу в эфире НСН и глава СПЧ Михаил Федотов.

«С одной стороны, это цензура, с другой — бесплатная реклама. Теперь все спрашивают, где посмотреть этот фильм. Я не собирался его смотреть, теперь — буду, чтобы определить свою позицию к нему и к решению Минкульта. Здесь точно есть раздвоение позиции министерства: сначала они выдали прокатное удостоверение, затем - отозвали. В одном из этих двух случаев они точно сделали ошибку. В каком — пока говорить не готов: фильма не видел», — заявил Федотов.

Скандал с фильмом Алексея Учителя «Матильда», а теперь со «Смертью Сталина» — это результат того, что в российском обществе растет уровень нетерпимости к чужому мнению, чужим взглядам.

«Мы видим много случаев, когда люди требуют наказать кого-либо за оскорбление их чувств. При этом оскорбление — это правонарушение, совершенное с прямым умыслом. Но если человек говорит, поёт, рисует или пишет для того, чтобы самовыразиться, и это может кому-то не понравиться, то здесь уже нет оскорбления, а свобода творчества и свобода выражения мнений гарантированы Конституцией. Здесь очень тонкие грани. Я знаю немало людей, которые скажут, что «Декамерон» Бокаччо оскорбляет их чувства. Но никому не придет в голову утверждать, что знаменитый писатель эпохи Ренессанса сочинял свою книгу, чтобы оскорбить чувства россиян в двадцать первом веке», — считает глава СПЧ.

Ранее Михаил Федотов предложил показать «Смерть Сталина» группе по увековечению памяти жертв репрессий. Общественная организация «Киносоюз» намерена из-за запрета проката фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» подать на Минкультуры в суд.