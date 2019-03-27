Глава ММКФ не удивился возмущению сенатора фильмом Лунгина

Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, как нужно воспринимать претензии парламентария.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов потребовал перенести премьеру фильма Павла Лунгина «Братство», который посвящен войне в Афганистане и должен выйти в прокат 9 мая. По мнению сенатора, фильм повествует о военных преступлениях и на нем «нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны».

Директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, как нужно воспринимать претензии парламентария.

«Такое всегда есть, когда ты делаешь что-то на реальных исторических событиях. Всегда есть люди, которые несогласны с твоей трактовкой событий. Они имеют право высказывать свою точку зрения, но не имеют права запрещать что бы то ни было», - сказал киновед.

Он подчеркнул, что нельзя сделать фильм, который бы не искажал исторические события.

«Фильм – это не сами события. Любое художественное произведение искажает события. Оно представляет собой художественный вымысел, основанный на каких-то реальных фактах. Точно так же экранизации Евангелия искажают события Священного писания. Исторические события произошли, а мы потом их трактуем, по-своему искажаем, пытаясь понять их сокровенный смысл. Парадный героизм точно так же искажает исторические события. Даже в еще большей степени», - заметил собеседник НСН.

Режиссер картины Павел Лунгин ранее назвал выступление сенатора Морозова мракобесием, поведением «людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности».