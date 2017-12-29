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Культура

Глава Госфильмофонда не поверил в предательство Шахназарова и Кончаловского

29 Декабря 2017 в 13:44
Глава Госфильмофонда не поверил в предательство Шахназарова и Кончаловского
Фото: vm.ru
Глава Госфильмофонда Николай Бородачев усомнился в том, что известные российские режиссеры требуют его увольнения.

Известные российские режиссеры написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить главой Госфильмофонда вместо Николая Бородачева директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова. Обращение подписали более 30 кинематографистов, сообщает ТАСС в пятницу, 29 декабря.

Среди режиссеров, подписавших письмо - Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Владимир Бортко, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко.

Глава Госфильмофонда Николай Бородачев в эфире НСН заявил, что находится в отпуске и не знал о сложившейся ситуации. Он также усомнился в том, что  его друзья Кончаловский и Шахназаров могли подписать такое обращение.

«Я в отпуске нахожусь в другом городе, я не в курсе. Можете Кончаловскому позвонить, он действительно подписал это или нет? Я очень сомневаюсь. Или они (режиссеры – прим. НСН) поставлены в неизвестность, им сказали, наверное, что я уволен. Но я не уволен, я работаю, просто в отпуске нахожусь. Те режиссеры, о которых вы говорите, они мои друзья - Кончаловский, Шахназаров. Я сомневаюсь, что они подписали (обращение в правительство РФ)», - сказал Бородачев.

В то же время источник НСН, близкий к руководству Госфильмофонда, заявил, что министерство культуры РФ, а также его глава Владимир Мединский, «давно готовят заговор» против Бородачева.

Добавим, в своем письме режиссеры отметили, что Вячеслав Тельнов пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень».

Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе главы Госфильмофонда с должности, которую он занимает с ноября 2001 года.

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