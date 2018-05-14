Георгий Дронов: Незаменимые в «Ворониных» есть — Борис Клюев!

Актёр сериала рассказал НСН, как развивался образ его коллеги в ситкоме за время съёмок с 2009 года.

Актёр Борис Клюев продолжит съёмки в сериале «Воронины», несмотря на онкологическое заболевание, которое недавно диагностировали у него врачи. Об этом РИА Новости рассказала продюсер сериала Дарья Капля. По её словам, съёмки нового сезона начнутся летом, и контракт с артистом уже подписан.

Актёр театра и кино, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Воронины» Георгий Дронов в эфире НСН рассказал, почему невозможно представить в роли Николая Петровича Воронина кого-то кроме Клюева.

«Безусловно, Борис Владимирович в этой роли незаменим, и тут даже мы просто не говорим о том, как это было бы без него. Он единственный правообладатель этого образа. И никого другого я, честно говоря, не могу даже представить. За это время свой образ он, как профессионал, человек старой закалки, школы, который никогда не стоит на месте, всегда оттачивает мастерство, сделал ещё более тонким. Исполнение роли Николая Петровича Борисом Владимировичем за это время стало ещё более изысканным, сочным, хитроумным, оригинальным и смешным», — рассказал Дронов.

Сериал «Воронины» стартовал в России в 2009 году, как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда». Однако уже в 2012 году материал для российской адаптации закончился, но сериал настолько полюбился отечественному зрителю, что продюсеры решили снять оригинальное продолжение.

Сюжет ситкома построен вокруг жизни молодой московской семьи — Веры и Кости Ворониных. В их быту постоянно происходят курьёзные ситуации, которые во многом складываются благодаря родителям главного героя, живущим по соседству с молодой парой. Борис Клюев исполняет роль отца Кости Николая Петровича — пенсионера, который в прошлом служил пограничником на китайской границе, а также до выхода на пенсию работал на заводе. Также в сериале снимаются Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Станислав Дужников, Зарина Каирова, в эпизодах, как правило, в роли-камео появляются Николай Валуев, Филипп Киркоров, Лайсан Утяшева, Виктор Гусев, Татьяна Лазарева, Дмитрий Губерниев, и другие медийные персоны.