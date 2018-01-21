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Культура

«Форма воды» завоевала новую премию

21 Января 2018 в 17:21
«Форма воды» завоевала новую премию

Фильму «Форма воды» присудили главную премию Гильдии продюсеров США. Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала награду в самой престижной категории «Лучший фильм». 29-я церемония вручения наград псостоялась в субботу в Лос-Анджелесе. Вместе с этой лентой в основной номинации были представлены «Дюнкерк», «Большая игра», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие. Ранее фильм о фантастической истории любви немой женщины и человека-амфибии уже успел получил два «Золотых глобуса» — за режиссуру и за музыкальное сопровождение, а также был удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучший фильм» по итогам минувшего года. 

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