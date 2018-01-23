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Культура

Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения

23 Января 2018 в 17:56
Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Он должен был выйти на экраны 25 января. Как заявили в Минкультуры, в картине содержится информация, которую запрещено распространять в России. Приостановить действие прокатного удостоверения просили общественные деятели. Накануне состоялся общественный просмотр картины. Как заявил глава Общественного совета при Минкультуры, писатель  Юрий Поляков, в «Смерти Сталина» есть признаки идеологической борьбы. Эта  сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи рассказывает о схватке за власть в СССР после кончины генерального секретаря ЦК КПСС в 1953 году.

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