Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Он должен был выйти на экраны 25 января. Как заявили в Минкультуры, в картине содержится информация, которую запрещено распространять в России. Приостановить действие прокатного удостоверения просили общественные деятели. Накануне состоялся общественный просмотр картины. Как заявил глава Общественного совета при Минкультуры, писатель Юрий Поляков, в «Смерти Сталина» есть признаки идеологической борьбы. Эта сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи рассказывает о схватке за власть в СССР после кончины генерального секретаря ЦК КПСС в 1953 году.