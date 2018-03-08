Фестиваль телефильмов стартовал на Сахалине «в подарок россиянкам»

В Южно-Сахалинске 8 марта открылся первый фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины». Церемония открытия фестиваля прошла в четверг во дворце спорта «Кристалл».

Как рассказал на пресс-конференции министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Сахалин был выбран местом проведения мероприятия не случайно.

«Мы очень рады подарить нашим женщинам фестиваль телевизионных художественных фильмов. Глава нашего государства определил ускоренное развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь 21-й век. При всей важности развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы не менее важное значение имеет развитие культуры. Многое сегодня в регионе делается впервые. Предоставляются уникальные для нашей страны льготы, открываются свободные порты и электронные визы иностранцам, много самых разных решений реализуются впервые именно у нас. Мы рады принимать первый фестиваль телевизионных художественных фильмов. Нам приятно, что среди всех этих событий наш сегодняшний фестиваль», - заявил министр, слова которого цитирует спецкор НСН.

Телефестиваль «Утро Родины» пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В конкурсной программе заявлены 13 сериалов: «А у нас во дворе», «Анна Каренина», «Бесстыдники», «Демон революции», «Ивановы – Ивановы», «Екатерина. Взлет», «Оптимисты», «Петр Лещенко. Все, что было ...», «Полицейский с рублевки», «Салам, Москва!», «Троцкий», «Чернобыль 2. Зона отчуждения».

Победители фестиваля получат «Фарфоровые лотосы».