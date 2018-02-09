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Культура

Егор Кончаловский: За роль Зои Космодемьянской придется побороться

9 Февраля 2018 в 21:30
Егор Кончаловский: За роль Зои Космодемьянской придется побороться

Егор Кончаловский в эфире НСН рассказал о предстоящих этапах работы над своим фильмом «Страсти по Зое» и о возможной исполнительнице главной роли.

Актриса Мария Кожевникова выразила желание сыграть роль знаменитой партизанки Зои Космодемьянской. Экс-депутат Госдумы, у которой уже был опыт работы в фильме военной тематики, заявила, что сыграть такую героиню для любой актрисы – это огромный подарок судьбы.

Режиссер картины Егор Кончаловский в эфире НСН сообщил, что до выбора актеров на роли в этом фильме еще далеко.

«Сначала мы должны довести до ума сценарий, когда он будет утвержден российским военно-историческим обществом, и продюсеры подпишут приказ о запуске картины, тогда начнется подготовительный период. В этот период будут проходить актерские пробы», - пояснил он.

Экс-депутат Кожевникова может сыграть 

Кинорежиссер не исключил участие Кожевниковой в съемках и признался, что уже немного размышлял над этим.

 «Я знаю о ее желании, и уже слегка думал об этом. Если человек очень хочет попробовать, я с удовольствием приглашу ее на абсолютно честные пробы, и по совокупности всех этих проб мы будем выбирать исполнителей ролей. Я так представляю себе нормальный кинопроцесс», - заявил он.

При этом режиссёр назвал не первостепенным внешнее сходство актрисы с историческим персонажем.

«С одной стороны, грим делает удивительные вещи. С другой стороны, у нас вопрос не об абсолютном портретном сходстве, а вопрос, конечно, гораздо больший о внутреннем мире, внутреннем состоянии и душе человека. Понятно, что я не могу взять на эту роль афроамериканку, но все-таки в первую очередь здесь важны качества актрисы и результат прохождения проб. Больше я пока вам сказать не могу», - добавил он.

В новом фильме будут пересекаться три сюжетные линии: история спасения памятника Зое в современном Киеве, который разгромили вандалы; расследование обстоятельств её гибели, которое в годы войны провёл корреспондент Пётр Лидов; история самой Зои - рассказ о том, что пришлось ей пережить, попав в руки немецко-фашистских захватчиков.

Сценарий был выбран по результатам открытого творческого конкурса, организованного Российским военно-историческим обществом.  Победителем стала московский драматург Екатерина Трусевич. Съёмки «Страстей по Зое» на базе Киностудии имени Горького будет частично финансировать Министерство культуры.
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