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Культура

Эдгард Запашный раскрыл подробности госпитализации брата

31 Июля 2018 в 11:31
Эдгард Запашный раскрыл подробности госпитализации брата

Эдгард Запашный в эфире НСН подтвердил информацию о госпитализации брата.

Известный дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в Москве. Ему предстоит пройти обследование в медицинском учреждении. Информацию о госпитализации в эфире НСН подтвердил брат дрессировщика, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный (слушайте аудио).

«Врачи сейчас разбираются. Я с ним каждый 15 минут разговариваю по телефону. Он ехал на работу, у него прихватило живот. Вызвали скорую, он сейчас находится в больнице вместе с супругой, мама туда выехала. Я нахожусь в цирке, он сказал, что нет необходимости в том, чтобы я туда приезжал. Сейчас он чувствует слабость, непонятно, почему его “скрутило”», - пояснил в эфире НСН Запашный.

Напомним, Аскольд Запашный является представителем династии дрессировщиков Запашных. В цирке он выступает в том числе как артист в жанре дрессировки хищных животных, а также канатоходец, акробат на роликах и в других.

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