«Не для пожилых»: Экс-музыкант «Аквариума» – о реакции Макаревича на книгу Стингрей

ФОТО: 24smi.org/Джоанна Стингрей и Борис Гребенщиков

Основатель рок-клуба TaMtAm Всеволод Гаккель рассказал НСН, что не видит странности в том, что воспоминания Стингрей и Макаревича по поводу одного события могут сильно отличаться.

Андрей Макаревич раскритиковал книгу «одной американской дамы про питерский рок-клуб 80-х». Мнение о произведении лидер группы «Машина времени» оставил на своей странице в Facebook.

«Еще бывает так: читаешь какую-нибудь "документальную" книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и, в общем, принимаешь все за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием, и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности», — написал лидер «Машины времени».

Кстати, в своём посте Макаревич не стал упоминать имени автора произведения и самого названия книги. Однако, согласно информации многочисленных СМИ, в конце марта в России презентация книги, которая получила название «Стингрей в стране чудес», была только у Джоанны Стингрей.

В свою очередь, советский и российский рок-музыкант, основатель рок-клуба TaMtAm Всеволод Гаккель в беседе с НСН заявил, что комментировать высказывания Андрея Макаревича об «ахинее и вранье», по его мнению, некорректно.

«Лидер "Машины времени" высказал свою точку зрения. Один скажет так, а другой – по-другому. Кстати, 20 лет назад я тоже написал книгу. То, каким образом я вспомнил, увидел, запомнил какую-то ситуацию – эта моя точка зрения, с провалами в памяти, и так далее. И она субъективная. Она не претендует на то, чтобы быть биографической справкой. На то, что я совершенно точно зафиксировал факты. Каждый человек помнит свою точку зрения», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, Всеволод Гаккель добавил, что всё вот это чтиво – не для пожилых людей на седьмом десятке лет. Это чтиво для тинэйджеров, которые стоят в очереди и покупают весь тираж в течение одного дня.

«Оно для тех, кто не был свидетелем всей этой истории. И все читают и получают удовольствие. А что было правильно или нет – мне пока трудно судить. Книгу я пока не читал. Но, в любом случае, это – не вымысел. Это то, каким образом уже не молодая женщина запомнила всю эту ситуацию – по прошествии 35 лет. Но это её жизнь, это её биография. Её встречи с какими-то людьми. Одни запомнились, другие – провалились где-то в памяти», - подчеркнул основатель рок-клуба TaMtAm.

Резюмируя, основатель рок-клуба TaMtAm отметил, что, на его взгляд, подобных книг должно быть как можно больше. Потому что время, о котором идёт речь, было очень интересным.

«Хочется увидеть, кто и как восстановит картину. Наверное, это будет мозаика. Книги напишут разные люди с разных точек зрения», - заключил собеседник НСН.

Напомним, Джоанна Стингрей известна, как американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель. Стингрей является одним из значимых популяризаторов советской и пост-советской рок-культуры. Впервые она приехала из США в Ленинград в 1984 году и познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем и другими музыкантами ленинградского андеграунда.

Позже она стала продюсером альбома «Red Wave» с композициями четырех рок-групп: «Кино», «Алисы», «Аквариума» и «Странных игр». В 1986 году пластинка вышла в США и Канаде.