Чартова Дюжина: Премию в номинации «Взлом» вручили группе «Рви Меха – Оркестр!»

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге проходит XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019.

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» проходит в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге! Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters.

Номинация «Оркестр» досталась группе «Рви Меха - Оркестр!» - победителю «Высоцкий Фест». Александр Петенёв, лидер коллектива, рассказал, что остальные участники его группы опоздали на самолет, поэтому он один на премии.

Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters, участникам коллектива пришлось выходить за наградой сразу после своего выступления.



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