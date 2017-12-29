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Культура

Бортко подтвердил обращение кинематографистов в правительство

29 Декабря 2017 в 15:15
Бортко подтвердил обращение кинематографистов в правительство
В эфире НСН депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко заявил, что подписал документ против главы Госфильмофонда. 

Назначить главой Госфильмофонда директора департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова попросили правительство более 30 российских кинематографистов. Сейчас этот пост занимает Николай Бородачев. Под обращением поставили подписи, как сообщает ТАСС, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко.

Кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко подтвердил в эфире НСН что поддержал инициативу коллег.

«Да, подписал», – сказал кинематографист в эфире НСН.

Госфильмофонд - основной архив кинофильмов России, член Международной федерации киноархивов (FIAF). Будучи государственным учреждением культуры - хранителем коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляет собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительную, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.

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