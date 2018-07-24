Вторник
24 июля
USD 63.2
EUR 74.13
Культура

Бортко ответил на возможное назначение Ямпольской главой комитета ГД по культуре

24 Июля 2018 в 14:40
Бортко ответил на возможное назначение Ямпольской главой комитета ГД по культуре
Режиссёр в эфире НСН затруднился ответить поддерживает ли он кандидатуру депутата на этом посту.

Новым председателем комитета Госдумы по культуре может стать Елена Ямпольская. Её кандидатуру предложила фракция «Единая Россия». Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Ранее Ямпольская занимала пост первого замглавы комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи, сообщает ТАСС.

Кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко в эфире НСН заявил, что кандидатура Ямпольской будет утверждена.

«Это дружеское пакетное соглашение принадлежит “Единой России”, а это значит, что это будет. Я её не знаю, поэтому не могу сказать, я за неё или против», - подчеркнул Бортко.

Ранее думский комитет по культуре возглавлял режиссёр Станислав Говорухин, который скончался в июне. Разные источники уже неоднократно называли фамилию Ямпольской в качестве кандидата на этот пост, сообщает Газета.ру.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.