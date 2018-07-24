Бортко ответил на возможное назначение Ямпольской главой комитета ГД по культуре

Новым председателем комитета Госдумы по культуре может стать Елена Ямпольская. Её кандидатуру предложила фракция «Единая Россия». Об этом рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Ранее Ямпольская занимала пост первого замглавы комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи, сообщает ТАСС.
Кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко в эфире НСН заявил, что кандидатура Ямпольской будет утверждена.
«Это дружеское пакетное соглашение принадлежит “Единой России”, а это значит, что это будет. Я её не знаю, поэтому не могу сказать, я за неё или против», - подчеркнул Бортко.
Ранее думский комитет по культуре возглавлял режиссёр Станислав Говорухин, который скончался в июне. Разные источники уже неоднократно называли фамилию Ямпольской в качестве кандидата на этот пост, сообщает Газета.ру.