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Культура

Бортко: Не имеет значения, что говорит артист!

28 Февраля 2018 в 20:15
Бортко: Не имеет значения, что говорит артист!
Режиссер в беседе с НСН назвал неформальный список оппозиционно настроенных актеров бредом.

РИА «Новости» составило список российских актеров, которые зарабатывают деньги в России, но при этом позволяют критиковать положение дел в стране и ее граждан.

Депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко возмутило появление такого списка.

«Я почти 50 лет занимаюсь режиссурой и, в общем, понимаю, что артист – человек эмоциональный. Он может сказать все, что угодно. Артист должен знать, что он делает. А что он говорит, не имеет никакого значения. Список – это бред! Понимаете?! Кто придумал его?», - спросил он в эфире НСН.

Поводом для составления списка стало высказывание актера Алексея Серебрякова, назвавшего главными национальными идеями России силу, наглость и хамство.

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