Бортко: Не имеет значения, что говорит артист!

Режиссер в беседе с НСН назвал неформальный список оппозиционно настроенных актеров бредом.

РИА «Новости» составило список российских актеров, которые зарабатывают деньги в России, но при этом позволяют критиковать положение дел в стране и ее граждан.

Депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко возмутило появление такого списка.

«Я почти 50 лет занимаюсь режиссурой и, в общем, понимаю, что артист – человек эмоциональный. Он может сказать все, что угодно. Артист должен знать, что он делает. А что он говорит, не имеет никакого значения. Список – это бред! Понимаете?! Кто придумал его?», - спросил он в эфире НСН.

Поводом для составления списка стало высказывание актера Алексея Серебрякова, назвавшего главными национальными идеями России силу, наглость и хамство.