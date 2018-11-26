Борис Барабанов: У «Высоцкий.Фест» будет свой почерк

Музыкальный критик пожелал конкурсу продолжить индивидуальный путь и обрести поклонников.

Завершилась первая часть финального гала-концерта Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» 26 ноября в московском Театре на Таганке. На сцену выходили финалисты конкурса, каждый из них исполнял по две своих лучших песни, вторую композицию - вместе со своими звёздными наставниками.

Член жюри конкурса, музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов рассказал НСН, что отслушал огромное количество музыкального материала от претендентов конкурса.

«Любая возможность артиста себя показать, о себе заявить – это очень позитивная штука. Я надеюсь, что со временем у «Высоцкий.Фест» будет свой почерк, будут свои ожидания, которые будут с ним связаны у аудитории. Я отслушивал на этапе заявок, когда было порядка 2 тысяч, естественно, тех ребят, которые вышли в финал, и тех, кто участвовал еще на этапе «Нашествия»», - заявил он.

Впереди вторая часть концерта, когда на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.