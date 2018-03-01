BadComedian: Будь я американцем, я бы купился на рекламу «Защитников»!

ФОТО: Кадр из фильма

Кинокритик рассказал НСН, по какому принципу отечественный фильм о «советских супергероях» вышел в лидеры зарубежного проката.

Российские фильмы в 2017 году заработали в зарубежном прокате 44,3 миллионов долларов, что принесло стране 17% кассовых сборов. За пределами России их посмотрели 10,7 миллионов зрителей, приводят данные «Ведомости» со ссылкой на Фонд кино.

Самой кассовой лентой в западном прокате стала картина «Защитники» Сарика Андреасяна, повествующая о советских супергероях. Она собрала 7,1 миллиона долларов, что почти в два раза превысило сборы на родине.

Российский видеоблогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов, раскритиковавший ранее картину, в эфире НСН объяснил, чем вызван такой ажиотаж вне пределов России по поводу этого фильма.

«Идут на фильм не из-за того, что он хороший или плохой, а потому что есть рекламная кампания или призывающий постер. Если бы я был американцем, выросшим на комиксах и подобном кино, и увидел бы постер, на котором написано “Первый русский супергеройский фильм”, я бы туда непременно пошёл. Вообще обидно, что такой замечательный повод для создания фильма, который действительно мог выстрелить, был провален плохим качеством самого кино. Просто сам слоган давал понять, что люди на это пойдут, тут к гадалке не ходи. Но провалили, к сожалению», — сказал Баженов.

Он заметил, что картина может получить неплохие отзывы на Западе, как комедия, которая стала популярной благодаря принципу «так плохо, что хорошо».

«Я не думаю, что на Западе будут хвалебные отзывы, скорее потешные. Потому что фильм, действительно, забавный, его смотреть, как комедию, неплохо. И я думаю, что в таком стиле комментарии и будут. “Так плохо, что хорошо” — это и на Западе, как и у нас, почитаемо. Например, фильм “Комната” стал культовым именно по такому принципу. “Защитники” тоже могут подпасть под эту категорию. Вполне могут быть и позитивные отзывы в духе того, что “Это отличная комедия, смотрели всем штатом и смеялись”», — заключил BadComedian.

Напомним, в России фильм «Защитники» был признан кинокритиками одним из худших за всю историю кинематографа. Примечательно, что не все страны постсоветского пространства, где был запланирован показ картины, в итоге приняли участие в прокате. Так, Литва отказалась показывать «Защитников» из-за содержания фильма: отмечалось, что в кадрах демонстрируется «чрезмерная мощь российской армии, её агрессивная военная техника».