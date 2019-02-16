Арбенина: «Чартова Дюжина» - веха на пути артиста

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН рассказала, что для нее значат «Чартова Дюжина» и Санкт-Петербург.

Северная столица уже замерла в ожидании начала XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019. Сегодня, 16 февраля в 19:00 на сцене «Ледового дворца» начнётся самое ожидаемое шоу этой зимы для поклонников качественной музыки. А пока НСН делится наблюдениями тех артистов, которые за прошедшую дюжину лет чаще всего номинировались на премию.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поговорила с НСН о самой премии, творчестве и любви.

«Мне очень приятно, что "Наше радио" практически каждый год отмечает работу "Снайперов" и номинирует нас. Но это, мне кажется, абсолютно естественно, если группа постоянно развивается, если группа идет дальше, если группа не почивает на лаврах. Здорово, что есть номинация "Взлом Чарта", и если я не ошибаюсь, именно в этой номинации я услышала в свое время группу 25/17. Мне кажется, это большая удача для нашей сцены и для нашей музыки, такая яркая, мелодичная и независимая группа», - отметила она.

Арбенина рассказала, как тесно она связана с Санкт-Петербургом, и какое влияние город оказал на ее творчество.

«Вообще, все концерты, которые проходят в Питере, имеют особый колорит и, самое главное, неповторимую атмосферу Санкт Петербурга. Мне, конечно, это очень приятно, именно на крышах Питера родилась группа "Ночные Снайперы" 25 лет назад. И я постоянно ощущаю в себе этот питерский дух и настроение, это из меня никак не выколотить, да и не нужно. Здорово, что "Чартова Дюжина" будет именно в Питере, я думаю, многим людям это должно помочь, - пообещала она.

Лидер «Ночных снайперов» рассказала о том, что такое счастье для артиста.

«Мне кажется, что любая премия, то же самое для музыкантов, что для детей "milestone" - зарубка, отрезок пути. Когда можно подвести промежуточные итоги, задуматься над тем, что ты сделал. Что получилось, что нет. Если говорить про рокеров, премия не может служить стимулом двигаться вперед. Стимулом может быть только внутреннее желание двигаться вперед, внутреннее желание играть, любить музыку, мы неформальные музыканты, мы не делаем что-то специально, чтобы получить премию. Но когда мы ее получаем, это очень приятно. Я не думаю, что есть хоть один музыкант, который бы не покривил душой, говоря о том, что ему все равно. Не может быть все равно. Когда тебя гладят по голове, когда тебя любят, ты становишься счастливым. Премия может быть такой вишенкой на торте, которая как раз-таки твое чувство собственного достоинства и твою ценность в собственных глазах увеличивают», - добавила она.

Группа «Ночные снайперы» основанная в 1993 году, изначально была акустическим дуэтом Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. Коллектив со временем приобрел новое звучание и состав. В 2019 году группа отпразднует 25-летие.

Не пропускайте наши репортажи с премии — спецкор НСН следит за приключениями «НАШЕго Радио» в городе на Неве. Трансляция «Чартовой Дюжины» доступна по ссылке.