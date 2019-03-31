Актеры Волковского театра надеются объединиться с Александринкой без потерь

Фото: volkovteatr.ru

Актер труппы ярославского Театра имени Волкова объяснил, почему поддержал проект слияния с питерской Александринкой.

Министр культуры России Владимир Мединский в парижском интервью журналисту РИА Новости рассказал о плюсах слияния Волковского театра в Ярославле с петербургской Александринкой.

Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Такое решение было принято, чтобы оптимизировать использование бюджетных средств и повысить его эффективность. В тот же день глава российского правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении и поручил провести широкое общественное обсуждение этого слияния.

Заслуженный артист РФ Николай Зуборенко, который служит в труппе Театра имени Волкова в Ярославле, рассказал НСН, почему поддержал проект слияния и худрука театра Евгения Марчелли.

«Я поддерживаю проект, по той причине, что открываются новые перспективы для театра. Худрук театра такой человек, который не любит стоять на месте. За долгое время, которое я с ним работаю, участвовал во всех его проектах, и, в основном, они были успешными. Я ему здесь доверяю», - заявил актер.

По мнению Зуборенко, министерское решение о слиянии театров требует доработки, но уже имеет плюсы для ярославской труппы.

«Буквально вчера обсуждали слияние театров, и Марчелли говорил, что приказ Минкульта пока не продуман, его надо довести до ума и обозначить в решении то, что Волковский театр ничего не теряет: ни своего статуса, ни своего бренда. Это подкупает. Театр приобретает и финансирование, и гастрольные перспективы, московскую площадку, если, конечно, она будет указана в документе», - сказал заслуженный артист РФ.

Противники проекта аргументируют свою позицию грядущими сокращениями труппы Театра имени Волкова. Николай Зуборенко убежден, что это пустые страхи.

«Думаю, сокращений ожидать не стоит. На моей памяти не было случая, чтобы худрук театра в массовом порядке увольнял артистов. И здесь, думаю, не допустит. Когда Марчелли работал в Калининграде, был период, когда в театр пришла директива сокращать пенсионеров. Он не сократил никого. Калининградский театр был такой один.

Думаю, в пунктах приказа о слиянии будет оговорено, что наша труппа сохранится в полном составе. Сейчас нет надобности увольнять актеров», - заявил собеседник НСН.

Как писала НСН ранее, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выразил жёсткое неприятие решения министерства культуры РФ о слиянии Первого русского театра имени Волкова в Ярославле с Александринским театром Санкт-Петербурга. В интервью РИА Новости он назвал это «шокирующим событием».

