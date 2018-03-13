Актеры «Движения вверх» приглашают на творческий вечер

Мероприятие пройдет 18 марта в столице.

18 марта в Москве впервые пройдет творческий вечер актеров фильма «Движение вверх»: Ивана Колесникова, Егора Климовича, Александра Ряполова и Кузьмы Сапрыкина. Артисты расскажут о своих героях и о съемках, покажут видеоматериалы со съемочной площадки и ответят на вопросы зрителей. Александр Ряполов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о мероприятии читайте только на НСН.



«Приглашаем вас 18 марта на нашу первую творческую встречу с актерами фильма «Движение вверх». Поговорим о кино, о спорте, о творчестве, об искусстве, о нас и о вас. Приходите!», - сказал артист.



Творческий вечер в рамках проекта #нашедвижениевверх пройдет 18 марта в «Центре Искусств. Москва», а после мероприятия состоится автограф-сессия.