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Культура

Актеры «Движения вверх» приглашают на творческий вечер

13 Марта 2018 в 07:30
Актеры «Движения вверх» приглашают на творческий вечер

Мероприятие пройдет 18 марта в столице. 

18 марта в Москве впервые пройдет творческий вечер актеров фильма «Движение вверх»: Ивана Колесникова, Егора Климовича, Александра Ряполова и Кузьмы Сапрыкина. Артисты расскажут о своих героях и о съемках, покажут видеоматериалы со съемочной площадки и ответят на вопросы зрителей. Александр Ряполов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о мероприятии читайте только на НСН.


«Приглашаем вас 18 марта на нашу первую творческую встречу с актерами фильма «Движение вверх». Поговорим о кино, о спорте, о творчестве, об искусстве, о нас и о вас. Приходите!», - сказал артист.


Творческий вечер в рамках проекта #нашедвижениевверх пройдет 18 марта в «Центре Искусств. Москва», а после мероприятия состоится автограф-сессия.

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