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Земельные участки в Москве сдадут в аренду коммерсантам

13 Февраля 2019 в 16:59
Земельные участки в Москве сдадут в аренду коммерсантам

38 земельных участков под ИЖС в черте Москвы можно арендовать на городских аукционах.

29 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство выставлены на аукционы через Единую торговую площадку Москвы. Еще 9 лотов передадут на экспозицию в марте 2019 года.

Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Аукционы по аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство пользуются спросом. И если на первые торги по ИЖС в 2015 году регистрировались по одному участнику, то в 2018 году в среднем на объект претендовали по 3 участника, стартовая стоимость лотов в среднем увеличивалась на 70 процентов. В настоящее время на экспозиции под частные дома находятся 29 участков, расположенные в Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах. Еще 9 лотов запланированы к выставлению в конце марте», – отметил Геннадий Дёгтев.

На строительство частного дома отводится не больше полутора лет. После оформления объекта строительства в собственность, стоимость аренды земельного участка составит 0,1 процент от его кадастровой стоимости. Предусмотрен вариант выкупа участка.

Простоту участия в процедуре отметила победительница одного из аукционов за земельный участок в деревне Ожигово Елена Дмитриева.

«Желание поселиться в частном доме с индивидуальной планировкой появилось несколько лет назад. Основными критериями при подборе участка послужили площадь и хорошее место, так был найден участок на городских торгах, и участие в них оказалось проще простого. Сейчас приступаем к строительству дома на участке площадью 1,3 тысяча квадратных метров», – рассказала Елена Дмитриева.

В настоящее время на аукционы выставлены 29 земельных участков в «Новой Москве» – 24 лота в поселках Марушкинское, Десеновское, Роговское, Кленовское, Щаповское, Вороновское, Краснопаховское, 5 участков в районе Косино-Ухтомское в Восточном административном округе.

Площадь участков разная — от 600 квадратных метров до 2 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость годовой аренды — от 136 тысяч рублей за землю в п. Роговское до 7,4 миллионов рублей за участок в районе Косино-Ухтомское.

К выставлению на аукционы готовятся земельные участки, три из которых расположены в Восточном административном округе, 6 лотов – в Троицком административном округе.

Ознакомиться с характеристиками каждого участка можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Земельные объекты».

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