Владельцы столичных пекарен раскрыли секреты производства

В рамках проекта «Биржа торгов» прошло заседание Конкурент-Клуба участников рынка ремесленного хлеба.

В Москве подвели итоги Конкурент-Клуба с участием представителей частных пекарен в рамках проекта «Биржа торгов». Как заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в ближайшие годы рынок ремесленного хлеба в Москве будет активно расти.

«Объём инвестиций достаточно невысок, есть возможность выбора разных бизнес-моделей, включая франчайзинг: от открытия точки продаж до собственного производства. По оценке экспертов, в столице не больше 100 пекарен, конкуренции пока между ними нет, потому что высок спрос. Он таков, что не нужно специальное продвижение», - рассказал Геннадий Дёгтев.

По его словам, разместить пекарню можно в спальном районе, арендовав помещение у города. «Подобрать варианты можно, воспользовавшись инвестиционным порталом. Среди арендаторов городской недвижимость есть те, кто открыл пекарню, кондитерскую, и этим опытом стоит воспользоваться», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Чтобы открыть пекарню в столице, надо рассчитывать на объем инвестиций от 7 до 10 миллионов рублей, считает владелец пекарни «Главхлеб», совладелец кулинарии «Рогалик» на Никольской Роман Буняков.

«Ремесленный хлеб закрепляется в структуре продаж хлебобулочных изделий. Продукт ручной работы в столице пользуется спросом, за которым не всегда успевают производители. Сама по себе организация локальной пекарни в черте города занятие не из простых. Вложения в производственные мощности будут отбиваться от 4 до 7 лет. Зато точка ритейла отобьется за год-полтора. Поэтому чем больше точек ритейла, тем лучше», – сказал Роман Буняков.

Каждый конкретный проект имеет свои особенности и подбор помещений осуществляется индивидуальный, однако есть универсальные советы, считает предприниматель.

«Для реализации продукта, будь то кафе-пекарня или кондитерская, выбирайте объекты, расположенные на улице с активным пешеходным трафиком. Хороший трафик генерируют гипермаркеты, офисные здания, выходы из метро. Чувствуйте своего потребителя – если вы работаете в жилом районе, работайте допоздна и ждите своего клиента с работы. Если «стоите» вблизи офиса – встречайте его рано утром горячим хлебом и бодрящими напитками», – посоветовал Роман Буняков.

Локация играет одну из главных ролей и в ритейле, и в производстве, добавил основатели пекарни «Батон» Даниил Никитин.

«Если начнете печь хлеб в жилом доме, то первые два дня его жителям будет нравиться запах сдобы, а потом они начнут писать жалобы. Производство хлеба шумное, «грязное», со специфическим запахом, серьезной нагрузкой на пол. Так что главный совет – никаких производств в жилом доме, ищите площади в нежилых объектах с возможностью установки промышленной вытяжки. На рынке коммерческой недвижимости предложений под ритейл и производство достаточно. Есть предложения и по аренде объектов напрямую от города. Кстати, у нас есть опыт работы с городом – открывали киоски «Хлеб». Тогда к нам за хлебом весь район бегал с семи утра», – рассказал Даниил Никитин.

В ходе дискуссии представителей рынка пекарен прозвучало немало любопытных фактов.

В дискуссии Конкурент-клуба также приняли участие основатель и совладелец пекарни «Печорин» Роман Мамаев, соучредитель пекарни «Литовский хлеб» Дарья Даржания, создатель проекта «Олин хлеб» Ольга Киселева, создатель проекта «Олин хлеб», владелец пекарни BioBrot​ Александр Курелла, f&b директор сети «Хлеб насущный» Дуччо Орландини, владелец проекта «Avak» Армен Авакян, генеральный директор консалтинговой компании «Студия 5» Егор Остапенко.

Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.