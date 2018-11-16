В регионах начнут внедрять новейшие технологии закупок

В Москве для региональных заказчиков презентовали экосистему закупок на примере интернет-ресурса «Портал поставщиков».

В Москве в павильоне «Умный город» на ВДНХ презентовали экосистему закупок на примере интернет-ресурса «Портал поставщиков». Во встрече приняли участие региональные заказчики из более, чем 30 субъектов страны.



Как отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, цифровые инструменты портала поставщиков в равной степени полезны всем участникам закупок малого объема.

Он обратил внимание, что у регионов есть запрос на применение в своей работе портала поставщиков. «Важно, что подключение региональных информационные систем к Порталу поставщиков проводится абсолютно бесплатно. Заказчики получают доступ к огромной базе поставщиков и могут рассчитывать на экономию бюджетных средств», – заявил Владимир Ефимов.

По данным заместителя мэра Москвы, ожидаемая экономия бюджетных средств для города от проведения закупок малого объема на портале поставщиков по итогам 2018 года составит более 1 миллиарда рублей, что в два раза больше аналогичного показателя минувшего года.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в свою очередь, обратил внимание, что Москва предлагает регионам на безвозмездной основе готовое решение – аудиторию из 128 тысяч поставщиков и сформированные предложения – более 3 миллионов действующих оферт.

«К системе подключены уже более 20 регионов, проводятся консультации по присоединению к порталу ряда других субъектов России. Все участники рынка закупок должны понимать, что цифровизация закупок – неизбежный прогресс, и наша общая задача заключается в создании максимально простых и прозрачных условий онлайн контрактования», – уточнил Геннадий Дёгтев.

Опытом работы с порталом поставщиков в Новгородской области поделился начальник Управления по организации закупок регионального департамента имущественных отношений и государственных закупок Артем Куприянов. «После интеграции информационной системы закупок Новгородской области с Порталу поставщиков изменился не просто системный подход, изменилась психология людей. Предприниматели стали активно конкурировать за закупки малого объема участвуют выходят на закупку. В настоящее время формирующаяся конкуренция дает среднее снижение по Н(М)ЦК 10 процентов. Высокую оценку порталу дают заказчики – теперь они могут в течение суток «закрыть» потребность в товарах, работах или услугах», – сообщил он.

В Кемеровской области более 50 процентов закупок малого объема проводится через портал, рассказала начальник управления развития контрактной системы департамента контрактной системы Кемеровской области Екатерина Николаева. По ее словам, область была одной из первых, кто попробовал самостоятельно осуществить закупки через интернет-ресурс.

Директор департамента государственного заказа ХМАО – Югры Сергей Славянский уверен, что портал поставщиков увеличит конкуренцию на рынке закупок Югры. «Основная цель регистрации на Портале поставщиков – привлечь предпринимателей из других регионов на рынок закупок Ханты-Мансийского автономного округа», – подчеркнул он.

Создание конкурентной среды на рынке закупок важна дотационной территориям, подчеркнул руководитель (директор) конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета государственного заказа Тамбовской области Петр Егорчев рассказал на встрече, что около 10 процентов от объема закупок Тамбовской области приходится на закупки малого объема. «В ближайшее время в рамках региональной системы будет создан магазин малых закупок, который будет интегрирован с московским интернет-ресурсом», – добавил представитель региона.

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса управления имуществом и закупок Ивановской области Елена Шабанова считает, что портал позволит расширить рынок местных товаров. «Ивановская область – лидер по производству текстиля. Большинство соседних регионов приезжают с целью закупить нашу продукцию. Портал поставщиков позволит увеличить рынок сбыта наших предпринимателей с одной стороны, а с другой стороны – местные заказчики получат доступ к офертам поставщиков всей России», – сказала Елена Шабанова.

Отметим, что организатором мероприятия выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.