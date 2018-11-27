В Москве отметили высокий спрос на аренду нежилых объектов

Об этом свидетельствуют результаты аукционов через Единую торговую площадку города Москвы.

На минувшей неделе во время аукционов по реализации объектов через Единую торговую площадку города Москвы был отмечен высокий интерес к аренде городской недвижимости. Так, на 5 нежилых объектов свободного назначения претендовали сразу 28 участников. В итоге среднее превышение по лотам составило 84%. Объекты находились на первом или втором этажах, а также в отдельно стоящих зданиях. Четыре из выставленных на торги объекта расположены на первой линии домов с высокой деловой активностью. Стоит отметить, что организаторами торгов во всех случаях выступал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Второе место по спросу заняли торги по аренде со специальными стартовыми условиями. Участниками в них стали представители малого бизнеса. Стоимость аренды составляла 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Всего по таким условиям было разыграно 15 лотов. На них претендовали 23 участника. В результате превышение цены составило 21%.

В то же время правом торговли в парковых киосках и через тележки, выставленным на торги, заинтересовали 10 участников. В среднем, превышение стартовой цены по 6 лотам составило 10%.

В то же время на каждый из трёх нежилых объектов площадью от 8 до 600 квадратных метров в среднем претендовали два человека.