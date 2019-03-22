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Биржа торгов

В Москве коммерсантам предлагают земельные участки

22 Марта 2019 в 18:48
В Москве коммерсантам предлагают земельные участки

Новый пул земельных участков под инвестиционные проекты представят на роуд-шоу 26 марта.

Презентация «Земельные участки для бизнеса как драйвер развития городской инфраструктуры» пройдет в рамках проекта «Биржа торгов» в Цифровом деловом пространстве. Организатор встречи – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На мероприятии будут представлены крупные земельные участки под инвестиционные проекты разных сфер – от торговли до промышленности. Особенное внимание будет уделено возможностям построить автозаправочную станцию с придорожным сервисом в районе ТПУ «Пятницкое шоссе» и многофункциональный торговый центр в районе ТПУ «Нагатинская».

В презентации примут участие представители Правительства Москвы и АО «Мосинжпроект», которые расскажут об особенностях проектов и их технико-экономических характеристиках.

Также для участия в обсуждении лотов приглашены представители консалтинговых и строительных компаний.

Презентация пройдет 26 марта по адресу: ул. Покровка, д. 47. Начало в 15:30.

Для участия необходима предварительная регистрация.

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