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Три нежилых объекта выставлены на торги в Москве для создания медицинских центров

19 Ноября 2018 в 15:46
Три нежилых объекта выставлены на торги в Москве для создания медицинских центров

На торги в Москве выставили нежилые объекты, предназначенные под медицинские центры. Они располагаются в Лефортово и Басманном районе столицы. В качестве оператора торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Стоит отметить, что площадь здания, выставленного на аукцион в Лефортово, составляет почти 1,3 тысячи квадратных метров. Оно расположено на переулке Слободской, в 20 минутах от метро на общественном транспорте. Его первоначальная стоимость составляет 37 миллионов рублей.

В Басманном районе на торги выставлены сразу два помещения: на 1-ом Басманном переулке (262 квадратных метра) и на улице Бауманской (929 квадратных метров). Их стартовая стоимость составляет 7,3 и 22,2 миллиона рублей, а удалённость от метро - 10 и пять минут пешком соответственно.

Отмечается, что все объекты находятся в густонаселённых районах. При этом у лотов нет обременений. В качестве условий значатся ремонтные работы и приспособление под медицинские центры.

Заявки на торги можно направить до 29 ноября. Сами аукционы состоятся 4 декабря. Лотовая документация опубликована на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

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