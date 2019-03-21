Столичные коммерсанты интересуются «исторической» недвижимостью

На каждый «исторический» объект Москвы на аукционах в среднем претендуют 7 инвесторов.

Около 200 заявок поступило от инвесторов для участия в городских аукционах по аренде и продаже 27 нежилых объектов за последние два года. Таким образом, в среднем конкуренция на торгах по «историческим» объектам составляет 7 участников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Аукционы по реализации объектов культурного наследия, находящихся в имущественной казне города Москвы, пользуются большим спросом среди инвесторов. За два года на торгах по продаже реализованы 18 исторических объектов, в аренду по программе «1 рубль за кв. метр в год» сданы 9 лотов. Всего на участие в аукционах были поданы около 200 заявок. Важно, что вне зависимости от права на имущество – в собственности объект или аренде – на инвесторе лежит ответственность по его реставрации и приспособлению под современное использование согласно охранному обязательству», – подчеркнул вице-мэр.

По его словам, в среднем для участия в торгах по продаже объектов культурного наследия поступает 4-5 заявки, на торги по аренде «выходят» 9-10 участников.

«Если на аукционах по продаже исторических объектов среднее превышение стартовой цены составляет 50 процентов, то торги по аренде исторических объектов остаются одним из самых конкурентных направлений на городских аукционах. В среднем стоимость каждого такого лота увеличивается в 11 раз, торги ведутся за размер ежегодной арендной платы, которая после проведения на объекте ремонтно-реставрационных работ и приспособления под современное использование будет пересмотрена и составит «1 рубль за кв. метр в год». Такой договор заключается с победителем на 49 лет», – рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Исторический» объект для любого предпринимателя является особо ценным активом, поэтому надо приветствовать возможность, которую предоставляет город по приобретению такого объекта по понятным открытым правилам, считает собственница 94 кв. метров, расположенных в доходном доме Бабанина в Климентовском переулке Маргарита Королева.

«Объект прежде всего привлек внимание отличной локацией – центр Москвы, первый этаж в историческом здании. На сегодняшний день проект проходит этапы согласования. После реставрации приобретенных у города площадей планируется открытие современного офисного пространства. Для предпринимателя «исторический» актив ценен не только с точки зрения капитализации вложений, но и сточки зрения морального удовлетворения сохранения прошлого», – поделилась Маргарита Королева.

Новую жизнь почти утраченному объекту культурного наследия – старейшей трамвайной остановке «Краснопресненский проезд» – подарила индивидуальный предприниматель, участник программы «1 рубль за квадратный метр в год» Анна Паничкина.

«Первый опыт участия в городском аукционе принес знаковую победу. Однако привести в порядок памятник оказалось не такой простой задачей – нужно было учитывать историческую кривизну конструкции, подбирать подходящие материалы. Например, верхняя часть павильона обшита панелями из ясеня. В конце июля 2018 года работы по реконструкции объекта завершились. Сейчас здесь находится точка питания с овощами и фруктами», – рассказала Анна Паничкина.

В настоящее время на аукционы по продаже выставлены четыре выявленных объекта культурного наследия посредством публичного предложения. Из них – три объекта расположены в Юго-Восточном административном округе, еще один лот – в Центральном административном округе.

По каждому лоту имеется охранное обязательство.

Смоленская набережная, дом 5/13

Шоссе Энтузиастов, дом 18

улица Пруд-Ключики, дом 3

улица Пруд-Ключики, дом 3



