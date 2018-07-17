Около 500 человек пожелали приобрести «вторичку» через аукционы с начала года

Глава департамента города Москвы по конкурентной политике объяснил рост интереса к жилью от ГУП «Моссоцгарантия».

Спрос на вторичные квартиры от ГУП «Моссоцгарантия» растет. Около 500 человек претендовали на покупку квартиры через аукцион с начала 2018 года, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.



«С начала года 474 физических лица заявили о своём желании приобрести через аукционы квартиры, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия». В настоящее время на торгах реализовано уже 85 лотов, то есть в среднем на каждую квартиру претендует 5-6 желающих. Процедура понятна участникам торгов и не вызывает сложностей. В качестве приобретателей в основном физические лица, они доверяют открытым торгам и считают большим преимуществом прямую покупку у города без посредников», - сообщил Дёгтев.

Средняя итоговая стоимость одного квадратного метра составляет 156,3 тысячи рублей, что на 15 процентов ниже средней стоимости на вторичном рынке столицы (184,6 тысячи рублей за 1 квадратный метр по данным РБК).

В настоящее время на аукционах от ГУП «Моссоцгарантия» выставлены 11 квартир в восьми округах Москвы, четыре из которых расположены на юго-западе города. Прием заявок на участие в аукционах проводится до 19 июля.

Порядка 120 квартир от ГУП «Моссоцгарантия» планируется реализовать на торгах до конца 2018 года. Ознакомиться с перечнем квартир, комнат и долей, находящихся в собственности города можно на Инвестиционном портале в разделе «Продажа квартир».

Получить подробную информацию по участию в электронных торгах можно в службе «Инвестиционный консультант» по телефону: 8 (499) 652 60 25.

Все выставленное на торги жилье находится в хозяйственном ведении ГУП города Москвы «Московская социальная гарантия», которое осуществляет дополнительную социальную поддержку и защиту, социально - бытовую, медицинскую и финансовую помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам в обмен на добровольную передачу ими жилой площади в собственность города.

Принять участие в аукционе может любое физическое лицо. При оплате можно использовать ипотечный кредит или материнский капитал.