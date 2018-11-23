На ВДНХ расскажут историю успеха московских купцов

О бизнесе династии купцов Рябушинских узнают слушатели цикла лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатор цикла лекций «Поставщики Москвы: история в лицах» – Департамент города Москвы по конкурентной политике при участии проекта «Я покажу тебе Москву». Участие в лекции – бесплатно. Место и время проведения – павильон Умный город ВДНХ, 24 ноября в 13 часов.

«Исторических экскурс в прошлое столицы через призму экономики чрезвычайно ценен. Обладая знаниями о тех, кто создавал основу московской промышленности, о продукции, которая удостаивалась права изображения герба, об инвесторах и благотворителях, можно найти много параллелей, которые имеют продолжение в сегодняшнем дне мегаполиса. Пример семейной династии Рябушинских, создавшей, по сути, диверсифицированный бизнес, очень показателен и имеет большое значение для столицы. Развитие банковского сектора, создание легпрома и автопрома - ко всему этому имели непосредственное отношение представители этой семьи», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Слушателям лекции расскажут, как создавалась династия, и как был заработан первый миллион, каким образом ткацкие мануфактуры Рябушинских получили право изображения герба России на своей продукции, во что инвестировал знаменитый семейный клан, что помешало Рябушинским конкурировать с Фордами и Рокфеллерами и почему их называли русскими Ротшильдами.

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