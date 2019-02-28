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На ВДНХ пройдёт лекция продолжателя династии столичных кондитеров

28 Февраля 2019 в 17:17
На ВДНХ пройдёт лекция продолжателя династии столичных кондитеров
ФОТО: pxhere.com
Продолжатель династии кондитеров Дмитрий Абрикосов расскажет москвичам, как произошло становление семейного дела, и поделится секретными рецептами сладостей. 

2 марта на ВДНХ состоится лекция, посвящённая 195-летию со дня рождения основателя столичной кондитерской династии Абрикосовых. Мероприятие, которое представит продолжатель династии Дмитрий Абрикосов, пройдёт в павильоне «Умный город» в рамках проекта «Биржа торгов».

В этот день слушатели смогут узнать, как безвестный крепостной крестьянин смог в XIX веке не только выбиться в люди, но и основать огромную «сладкую» империю, а также открыть первую в столице сеть розничных магазинов и даже стать поставщиком императорского двора.

Лекция поможет любопытным москвичам не только узнать семейные тайны династии, но и обзавестись секретным рецептом знаменитых конфет — «Раковые шейки», «Утиные носы» и «Мишки в лесу». Слушателям откроют историю появления крупнейшего столичного концерна «Бабаевский» и даже расскажут, при каких обстоятельствах появился первый Kinder Сюрприз. Для тех, кого больше интересуют бизнес-стратегии, а не придания, лектор поведает о методах стратегического маркетинга того времени и рекламе образца XIX века.

Добавим, что на мероприятии слушателям покажут два эксклюзивных фильма, редкие фотографии и документы из семейного архива династии. Напомним, что лекция состоится 2 марта в павильоне «Умный город» ВДНХ, начало в 13.00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.


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