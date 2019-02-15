Гостиная портала поставщиков стала центром притяжения региональных делегаций

НСН рассказывает о том, какие цифровые технологии в сфере закупок Москва представила на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Москва второй день подряд принимает десятки делегаций из разных уголков страны в Гостиной Портала поставщиков. По словам вице-мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город представляет успешный опыт.

«С прошлого года мы начали активную интеграцию с региональными заказчиками, что позволило увеличить количество заказчиков работающих на портале поставщиков, но что самое главное – позволило и развивать конкуренцию среди поставщиков, которые взаимодействуют с заказчиками как в Москве, так и с региональными», — рассказал Ефимов.

По его словам, для региональных поставщиков это даёт экономию на закупках — в среднем 13,5%, что выше чем в среднем по закупкам в рамках государственного заказа. Отмечается, что взаимодействие со столицей через портал поставщиков дало увеличение объёма заказов: за несколько месяцев к порталу подлечились заказчики из 27 регионов.

Запросы заказчиков доступны для всех добросовестных поставщиков из любых регионов, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«У нас нет ограничений по расширению географии, мы работаем со всеми кто проявит желание и заинтересованност», — заявил Дегтёв..

О своем личном опыте работе на портале раскатал производитель детских спортплощадок из Хабаровска Максим Москвитин.

«С порталом поставщиков мы познакомились на Российском инвестиционном Форуме в 2018 году. Мы зарегистрировали свою компанию, прошли курс обучения, который занял немного времени, буквально в течении суток мы ознакомились со всем функционалом. Можно подчеркнуть, что портал понятен, удобен в использовании, не требует специальных знаний и навыков. В 2018 году мы провели четыре успешных закупки в ряде регионов,то есть, значительно расширили географию поставок нашей продукции», — поделился Москвитин.

В Гостиной Портала поставщиков представители региональных органов власти и бизнеса смогут обсудить перспективное сотрудничество с Порталом поставщиков. Первые практические результаты своей работы представят регионы, уже использующие возможности Портала поставщиков при осуществлении закупок малого объёма.