В Москве выставили на торги объекты культурного наследия

Новости проекта Правительства Москвы — «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Власти Москвы выставили на аукционы объекты культурного наследия: дома и усадьбы, являющиеся яркими примерами городской архитектуры прошлых веков. Одно из условий для будущих арендаторов, это реставрация исторических зданий.



Торги объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подробно об объектах и условиях сделки рассказала руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Семенова.

«Инвесторам предложено побороться на аукционах за возможность арендовать Доходный дом в Кропоткинском переулке и главный дом усадьбы 17 века в Хохловском переулке. Оба лота имеют отличную локацию – расположены в историческом центре города, в пяти минутах от станций метро «Парк культуры» и «Китай-город». По условиям сделки, победители торгов берут на себя обязательства провести на объектах реставрационные работы и приспособить под современное использование. После выполнения этих условий начнет действовать ставка аренды «1 рубль за квадратный метр» в год», - рассказала Татьяна Семенова.

В 2017 году на городских аукционах реализованы два объекта культурного наследия по ставке 1 рубль за квадратный метр.

«За садовый павильон городской усадьбы О.А. Лопатиной в районе Арбате боролись 25 потенциальных арендаторов, аукцион длился семь часов. Сейчас на объекте ведутся ремонтные работы, здесь инвестор планирует открыть уютное кафе. Еще дольше длился аукцион за возможность аренды бывшей конюшни городской усадьбы Татарниковых в Таганском районе - торги шли 10 часов между 11-тью претендентами. Арендатор планирует открыть здесь представительство компании», - отметила Татьяна Семенова.

Мнением о привлекательности программы «1 рубль за 1 квадратный метр» для бизнеса поделился директор по маркетингу компании Welhome Андрей Хитров.

«Что важно – эти объекты обладают статусом памятника, они дают определённую индульгенцию для инвестора, они не будут никогда снесены, на них не будет никаких притязаний… На сегодняшний момент это определённая гарантия для инвестора что на 49 лет после ввода в эксплуатацию он действительно будет полноценно распоряжаться имуществом и капитализировать все свои инвестиции и затраты», - объяснил Хитров.

Программу «1 рубль за 1 квадратный метр» приняли в 2012 году. Ее цель – привлечь инвесторов к реставрации памятников в Москве. Программа позволяет сохранить для будущих поколений объекты культуры, а историческому сообществу обещает ряд открытий, говорит краевед Филипп Смирнов.

«Мы как конечные пользователи – т.е. люди интересующиеся историей и культурой, получаем сохранённые здания которые бывают как правило открыты в дни культурного наследия. Потому что после того, как была произведена реставрация, естественно что это является гордостью арендатора и он с радостью показывает обычным людям те результаты своей деятельности которые заслуживают уважения», - отметил Смирнов.

Сейчас власти Москвы выставили на аукционы Доходный дом в Хамовниках и Главный усадебный дом 17 века на Китай-городе. Оба объекта сдаются в аренду по программе «1 рубль за квадратный метр» сроком на 49 лет.

Подробности на Инвестиционном портале города Москвы. вопросы по участию в аукционах можно задать в информационной службе «Инвестиционный консультант» , по телефону: 8 (499) 652 60 25.