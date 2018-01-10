Японский астронавт опроверг рост в космосе на 9 см

Японский астронавт Норишиге Канаи признал, что не вырос в космосе на 9 см, сообщает Газета.ру .

Когда накануне он опубликовал подобную новость в соцсети, отреагировали на нее не только пользователи, но и эксперты, сообщает «Русская планета» .

Так российский космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН рассказал, что его рекорд составляет 4 см, а после возращения на землю, он вернулся к прежним значениям. Канаи сообщил, что, скорее всего, это была ошибка в измерениях, и попросил прощение за фейковую новость.