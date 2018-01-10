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Японский астронавт опроверг рост в космосе на 9 см

10 Января 2018 в 10:11
Японский астронавт опроверг рост в космосе на 9 см

Японский астронавт Норишиге Канаи признал, что не вырос в космосе на 9 см, сообщает Газета.ру.

Когда накануне он опубликовал подобную новость в соцсети,  отреагировали на нее не только пользователи, но и эксперты, сообщает «Русская планета».

Так российский космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН рассказал, что его рекорд составляет 4 см, а после возращения на землю, он вернулся к прежним значениям. Канаи сообщил, что, скорее всего, это была ошибка в измерениях, и попросил прощение за фейковую новость. 

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