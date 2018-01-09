Японский астронавт Норисигэ Канаи вырос на 9 см за время пребывания на МКС

Японский астронавт Норисигэ Канаи вырос на 9 см за время пребывания на Международной космической станции. Он опасается, что теперь не поместится в кресло корабля «Союз», который должен в июне вернуть его на Землю. Как написал 41-летний астронавт в соцсетях, последний раз он так интенсивно вырастал ещё в школе. В среднем в условиях невесомости люди вырастают на 2-5 см. Дело в том, что при отсутствии гравитации между позвонками появляются промежутки. При возвращении на Землю параметры восстанавливаются в прежних значениях.