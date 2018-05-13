«Высококлассные боевые лётчики». В Кубинке прошло масштабное авиашоу (ФОТО)

В Подмосковье отпраздновали 80-летие Центра показа авиационной техники имени Кожедуба.
Первыми в небо поднялась пилотажная группа «Русские витязи».
Среди прочих выполненных элементов высшего пилотажа они «нарисовали» в воздухе ангела.
Ангел, который был создан «Русскими витязями» в небе над Кубинкой.
Истребитель Су-30СМ «Русских витязей» заходит на посадку.
Пилотажная группа «Стрижи» выполняет отстрел тепловых ловушек.
«Стрижи» на истребителях МиГ-29 заходят на воздушный манёвр.
Выступление семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачёте по самолётному спорту, лётчика-инструктора 1 класса Светланы Капаниной.
В Кубинку прилетела пилотажная группа «Первый полёт». Они обычно выступают на поршневых самолётах Як-52 и Як-54.
Лётчик «Первого полёта» заходит на воздушный манёвр.
Пилотажная группа «Первый полёт» подарила зрителям «сердце».
Из Липецка в Кубинку прилетела группа высшего пилотажа «Соколы России». Это единственная в РФ группа, которая показывает в небе боевые возможности.
Роспуск в исполнении «Соколов России».
Истребитель «Соколов России» садится на ВПП Кубинки.
В авиашоу также приняла участие вертолётная пилотажная группа «Беркуты».
Вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник», на котором выступают «Беркуты».
Элементы высшего пилотажа были продемонстрированы на штурмовике Су-25. В том числе зрители смогли посмотреть «афганский заход» на посадку.
В финале авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» поднялись в небо вместе, продемонстрировав знаменитый «Кубинский бриллиант».
«Кубинским бриллиантом» две пилотажные группы Центра показа авиационной техники имени Кожедуба хорошо известны россиянам по параду Победы на Красной площади.
Роспуск в исполнении «Стрижей» и заход «Русских витязей» на «ангела».
МиГ-29, на котором выступает пилотажная группа «Стрижи».
Масштабное авиашоу прошло 12 мая в подмосковной Кубинке в честь 80-летия Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. В нём приняли участие не только российские пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», которые базируются на аэродроме, но и специально приглашённые гости: «Беркуты», «Соколы России» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по самолётному спорту, лётчик-инструктор 1 класса Светлана Капанина, сообщает специальный корреспондент НСН Екатерина Москвич. «Национальная Служба Новостей» собрала самые яркие моменты праздника.
Как рассказал командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант Андрей Юдин, сейчас представители пилотажных групп, которые базируются на Кубинке, являются высококлассными боевыми лётчиками.
«Здесь выращена целая плеяда высококлассных лётчиков, которые не только демонстрируют нашу авиационную технику за границей, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи. В настоящее время центр имеет две пилотажные группы. Это “Русские витязи”, которые летают на самолётах Су-30СМ, и “Стрижи”, которые летают на МиГ-29. Они качественно и безопасно выполняют все поставленные задачи. Это не просто лётчики-пилотажники, это высококлассные боевые лётчики», - подчеркнул командующий.
«Су-30СМ – это самолёт 4++ поколения, который обладает высокими боевыми характеристиками, в том числе пилотажными. Это сверхманевренный самолёт. На сегодняшний день “Русские витязи” освоили этот самолёт в полном объёме. “Стрижей” планируем переучивать на самолёт МиГ-35. Сейчас завершаются государственные испытания этого самолёта», - пояснил генерал-лейтенант.
Стоит отметить, что 12 мая на Кубинке было не только авиашоу, но и концерт, который был организован при поддержке «НАШЕго Радио». Также для посетителей была выставлена военная техника, в том числе штурмовик Су-25, истребитель Су-27, транспортный самолёт Ан-30. Дети могли попробовать свои силы в тренажёре для вестибулярного аппарата. Ну а для тех, кто проголодался, работала полевая кухня.