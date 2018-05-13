«Высококлассные боевые лётчики». В Кубинке прошло масштабное авиашоу (ФОТО)

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич

В Подмосковье отпраздновали 80-летие Центра показа авиационной техники имени Кожедуба.

Фото: НСН/Екатерина Москвич 1 / 20 Первыми в небо поднялась пилотажная группа «Русские витязи». Фото: НСН/Екатерина Москвич 2 / 20 Среди прочих выполненных элементов высшего пилотажа они «нарисовали» в воздухе ангела. Фото: НСН/Екатерина Москвич 3 / 20 Ангел, который был создан «Русскими витязями» в небе над Кубинкой. Фото: НСН/Екатерина Москвич 4 / 20 Истребитель Су-30СМ «Русских витязей» заходит на посадку. Фото: НСН/Екатерина Москвич 5 / 20 Пилотажная группа «Стрижи» выполняет отстрел тепловых ловушек. Фото: НСН/Екатерина Москвич 6 / 20 «Стрижи» на истребителях МиГ-29 заходят на воздушный манёвр. Фото: НСН/Екатерина Москвич 7 / 20 Выступление семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачёте по самолётному спорту, лётчика-инструктора 1 класса Светланы Капаниной. Фото: НСН/Екатерина Москвич 8 / 20 В Кубинку прилетела пилотажная группа «Первый полёт». Они обычно выступают на поршневых самолётах Як-52 и Як-54. Фото: НСН/Екатерина Москвич 9 / 20 Лётчик «Первого полёта» заходит на воздушный манёвр. Фото: НСН/Екатерина Москвич 10 / 20 Пилотажная группа «Первый полёт» подарила зрителям «сердце». Фото: НСН/Екатерина Москвич 11 / 20 Из Липецка в Кубинку прилетела группа высшего пилотажа «Соколы России». Это единственная в РФ группа, которая показывает в небе боевые возможности. Фото: НСН/Екатерина Москвич 12 / 20 Роспуск в исполнении «Соколов России». Фото: НСН/Екатерина Москвич 13 / 20 Истребитель «Соколов России» садится на ВПП Кубинки. Фото: НСН/Екатерина Москвич 14 / 20 В авиашоу также приняла участие вертолётная пилотажная группа «Беркуты». Фото: НСН/Екатерина Москвич 15 / 20 Вертолёт Ми-28Н «Ночной охотник», на котором выступают «Беркуты». Фото: НСН/Екатерина Москвич 16 / 20 Элементы высшего пилотажа были продемонстрированы на штурмовике Су-25. В том числе зрители смогли посмотреть «афганский заход» на посадку. Фото: НСН/Екатерина Москвич 17 / 20 В финале авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» поднялись в небо вместе, продемонстрировав знаменитый «Кубинский бриллиант». Фото: НСН/Екатерина Москвич 18 / 20 «Кубинским бриллиантом» две пилотажные группы Центра показа авиационной техники имени Кожедуба хорошо известны россиянам по параду Победы на Красной площади. Фото: НСН/Екатерина Москвич 19 / 20 Роспуск в исполнении «Стрижей» и заход «Русских витязей» на «ангела». Фото: НСН/Екатерина Москвич 20 / 20 МиГ-29, на котором выступает пилотажная группа «Стрижи».

Масштабное авиашоу прошло 12 мая в подмосковной Кубинке в честь 80-летия Центра показа авиационной техники имени Кожедуба. В нём приняли участие не только российские пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», которые базируются на аэродроме, но и специально приглашённые гости: «Беркуты», «Соколы России» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте по самолётному спорту, лётчик-инструктор 1 класса Светлана Капанина, сообщает специальный корреспондент НСН Екатерина Москвич. «Национальная Служба Новостей» собрала самые яркие моменты праздника.

Как рассказал командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант Андрей Юдин, сейчас представители пилотажных групп, которые базируются на Кубинке, являются высококлассными боевыми лётчиками.

«Здесь выращена целая плеяда высококлассных лётчиков, которые не только демонстрируют нашу авиационную технику за границей, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи. В настоящее время центр имеет две пилотажные группы. Это “Русские витязи”, которые летают на самолётах Су-30СМ, и “Стрижи”, которые летают на МиГ-29. Они качественно и безопасно выполняют все поставленные задачи. Это не просто лётчики-пилотажники, это высококлассные боевые лётчики», - подчеркнул командующий.

Стоит отметить, что «Русские витязи» только в 2017 году «пересели» на новые самолёты, но уже освоили их в полном объёме. Об этом рассказал Андрей Юдин.

«Су-30СМ – это самолёт 4++ поколения, который обладает высокими боевыми характеристиками, в том числе пилотажными. Это сверхманевренный самолёт. На сегодняшний день “Русские витязи” освоили этот самолёт в полном объёме. “Стрижей” планируем переучивать на самолёт МиГ-35. Сейчас завершаются государственные испытания этого самолёта», - пояснил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, что 12 мая на Кубинке было не только авиашоу, но и концерт, который был организован при поддержке «НАШЕго Радио». Также для посетителей была выставлена военная техника, в том числе штурмовик Су-25, истребитель Су-27, транспортный самолёт Ан-30. Дети могли попробовать свои силы в тренажёре для вестибулярного аппарата. Ну а для тех, кто проголодался, работала полевая кухня.