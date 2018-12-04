В ответ на критику Су-57 Герой РФ предложил США сидеть и помалкивать

ФОТО: Су-57 во время парада Победы // НСН/Екатерина Москвич

Заслуженный лётчик-испытатель РФ в эфире НСН напомнил, что Америка постоянно пытается очернить советские и российские самолеты.

Американские СМИ заявили, что Су-57 не сможет сыграть никакой роли в военной стратегии России. Как отмечают аналитики, истребитель пятого поколения может быть звездой СМИ, но видео с четырьмя новыми воздушными машинами не обернёт вспять экономический спад и не построит «волшебным образом» сотни новых самолётов. Так журнал National Interest отреагировал на публикацию ролика пролёта Су-57 на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН призвал США заниматься своими делами, вместо того, чтобы выступать с подобными заявлениями.

«Американцам не стоит отвечать. Пусть занимаются своими делами на той стороне света. А мы здесь займёмся своими делами. То, что эффективность авиации является основой основ – это показала Сирия, где наша маленькая авиагруппировка остановила весь хаос. Это только один Липецкий боевой центр. Так что пусть американцы там что угодно говорят – мы знаем себе цену, силу и возможности», - возмутился собеседник НСН.

По словам Магомеда Толбоева, США не первый раз критикуют военные самолёты, созданные в России или Советском Союзе.

«Они в своё время это делали и для МиГ-21, и для Су-7Б. В своё время такие же были высказывания, что русские недотёпы, а когда во Вьетнаме показали им превосходство (потери были один к семи: на один наш самолёт американцы теряли семь). Так что пусть молчат и сидят», - заключил Толбоев.

Напомним, в сентябре британские СМИ назвали Су-57 успешным оружием третьей мировой войны. Как отмечали эксперты, если истребитель вооружить новейшими ракетами, он станет серьёзной угрозой для военной авиации западных стран. Впервые широкой аудитории Су-57 был представлен во время парада Победы 2018 года. Тогда два истребителя пролетели над Красной площадью.