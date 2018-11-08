В Госдуме призвали не относить создание бомбардировщика к гонке вооружений

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Первый зампредседателя комитета ГД по обороне в эфире НСН рассказал, что разработка ПАК ДА даст толчок для развития не только обороны РФ, но и науки.

В России приступили к разработке перспективного акиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом рассказали на странице Объединённой авиастроительной корпорации в Facebook. Ранее на сайте госзакупок были объявлены тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для ПАК ДА, который сможет обеспечить полёт до 30 часов. При этом в июле заместитель министра обороны Алексей Криворучко анонсировал применение стелс-технологий в бомбардировщике.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что разработку ПАК ДА не стоит относить к гонке вооружений.

«Любая замена идёт на усиление. Конечно, наш авиапром и оборонка не стоят на месте. Конечно, должны появляться новые разработки. Любая техника – это залог того, что и наука будет развиваться, потому что наши учёные должны получать новые государственные заказы и разрабатывать новые технологии. Наука должна получать соответствующие деньги, а самый гарантированный источник – это государственный оборонный заказ. Это не является гонкой вооружений. Это даст дополнительные рабочие места для поддержки науки, тех мощностей промышленности, которые существуют», - отметил депутат.

По словам Александра Шерина, о точных сроках постановки ПАК ДА на вооружение пока говорить нельзя.

«Что касается конкретных сроков и тактико-технических характеристик, у нас есть соответствующая комиссия в комитете Государственной думы, мы периодически проводим за закрытыми дверями круглые столы, на которых мы задаём вопросы. Те вещи, которые можно публично озвучивать, представители госкорпорации всегда могут озвучить или написать. Больше, чем они говорят, я не смогу сказать», - заключил Шерин.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН сообщил, что ПАК ДА будет малозаметным, абсолютно новым бомбардировщиком дальней авиации.

В 2017 году источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что ПАК ДА будет выполнять задачи всех вышеперечисленных самолётов, при этом стоить он будет дешевле Ту-160.