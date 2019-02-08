В Госдуме объяснили отмену рейсов между Байконуром и Москвой

Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал НСН, что ничего катастрофичного не произошло.

Космодром «Байконур» без регулярного авиасообщения с Москвой, пишут РИА Новости, ссылаясь на источник на космодроме. По его словам, авиакомпания «Алроса», не выдержав конкуренции с «Аэрофлотом», летающего из соседнего города Кызыл-Орда по гораздо более низким ценам, прекратила осуществлять рейсы по маршруту «Байконур-Москва» два раза в неделю. Таким образом, аэропорт «Байконура» будет использоваться только для приема чартеров, доставляющих космонавтов и специалистов космической отрасли, а также для приема грузовых самолетов со спутниками.

Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал НСН, что ничего катастрофичного в прекращении регулярного авиасообщения между Москвой и Байконуром нет (слушайте аудио).