В Госдуме объяснили отмену рейсов между Байконуром и Москвой

Космодром «Байконур» без регулярного авиасообщения с Москвой, пишут РИА Новости, ссылаясь на источник на космодроме. По его словам, авиакомпания «Алроса», не выдержав конкуренции с «Аэрофлотом», летающего из соседнего города Кызыл-Орда по гораздо более низким ценам, прекратила осуществлять рейсы по маршруту «Байконур-Москва» два раза в неделю. Таким образом, аэропорт «Байконура» будет использоваться только для приема чартеров, доставляющих космонавтов и специалистов космической отрасли, а также для приема грузовых самолетов со спутниками.
Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал НСН, что ничего катастрофичного в прекращении регулярного авиасообщения между Москвой и Байконуром нет (слушайте аудио).
«В принципе, оно практически всегда так и было. Если там идет пуск, подготовительные работы, старт экипажа, туда прилетают борта и “Роскосмоса”, и “Энергии”, доставляют людей в центр подготовки космонавтов. Борта летают регулярно, но это необычные авиалинии. Так, если закрывают перелет, значит, не востребован. Вот и все. Там есть рядом и Астана, и еще какие-то другие аэропорты, на которых можно потом добраться до “Байконура”», — отметил парламентарий.
Напомним, что в ноябре прошлого года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев сообщил о выделении 4 миллиардов рублей на переселение более двух тысяч российских семей с космодрома «Байконур» проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.