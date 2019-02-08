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Авиация и космос

В Госдуме объяснили отмену рейсов между Байконуром и Москвой

8 Февраля 2019 в 10:50
В Госдуме объяснили отмену рейсов между Байконуром и Москвой
Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал НСН, что ничего катастрофичного не произошло.

Космодром «Байконур» без регулярного авиасообщения с Москвой, пишут РИА Новости, ссылаясь на источник на космодроме. По его словам, авиакомпания «Алроса», не выдержав конкуренции с «Аэрофлотом», летающего из соседнего города Кызыл-Орда по гораздо более низким ценам, прекратила осуществлять рейсы по маршруту «Байконур-Москва» два раза в неделю. Таким образом, аэропорт «Байконура» будет использоваться только для приема чартеров, доставляющих космонавтов и специалистов космической отрасли, а также для приема грузовых самолетов со спутниками.

Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал НСН, что ничего катастрофичного в прекращении регулярного авиасообщения между Москвой и Байконуром нет (слушайте аудио).

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«В принципе, оно практически всегда так и было. Если там идет пуск, подготовительные работы, старт экипажа, туда прилетают борта и “Роскосмоса”, и “Энергии”, доставляют людей в центр подготовки космонавтов. Борта летают регулярно, но это необычные авиалинии. Так, если закрывают перелет, значит, не востребован. Вот и все. Там есть рядом и Астана, и еще какие-то другие аэропорты, на которых можно потом добраться до “Байконура”», — отметил парламентарий.

Напомним, что в ноябре прошлого года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев сообщил о выделении 4 миллиардов рублей на переселение более двух тысяч российских семей с космодрома «Байконур» проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.
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